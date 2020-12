Menù speciale di Natale nelle mense scolastiche di Parma con un’iniziativa di Comune e Dussmann Service

Nonostante la pandemia non possa concedere troppo spazio alla socializzazione dei ragazzi, il Natale è alle porte e il Comune di Parma insieme a Dussmann Service, che ne gestisce la ristorazione scolastica, hanno deciso di festeggiarlo anche quest’anno con gli studenti con un pranzo di Natale.

Lunedì 21 dicembre i piccoli utenti delle mense scolastiche di Parma potranno godere di uno speciale menù, preparato da Dussmann Service. Si partirà con un grande classico, gli gnocchi di patate gratinati, cui seguirà un secondo molto appetitoso, la lonza di maiale con contorno di patate al forno. Il pranzo si concluderà in bellezza con frutta di stagione e un goloso pandorino.

La refezione scolastica di Parma è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno trovato soluzioni per garantire il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19. È sempre assicurato infatti il massimo livello di sicurezza, per utenza e lavoratori, attraverso la turnazione degli accessi nei refettori, ampliati con l’utilizzo di aule ad hoc e spazi aggiuntivi a uso esclusivo mensa.

I servizi di ristorazione scolastica forniti da Dussmann Service, da oltre quarant’anni top player nel settore, sono sempre stati sinonimo di qualità. La continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle componenti nutritive e delle ricette più appetibili per i bambini di tutte le età sono priorità assolute dell’Azienda.