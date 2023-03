Mercante in Fiera, rubano porcellane a un altro espositore: denunciati due standisti

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense al termine di una rapida attività d’indagine hanno denunciato due cittadini francesi per furto. Il tutto avviene ieri pomeriggio quando un antiquario ha constatato la mancanza, dallo stand espositivo in fase di allestimento in occasione della manifestazione Mercante in Fiera, di tre vetrinette con all’interno alcuni vasi di porcellana per un valore di quasi 5 mila euro.

I militari, a seguito della denuncia hanno iniziato le indagini osservando i filmati delle telecamere di sorveglianza individuando i due autori, un 62enne ed un 40enne, anche loro impegnati nell’esposizione. La perquisizione allo stand dei due ha consentito di recuperare le tre vetrine con all’interno i vasi. I due sono stati denunciati per furto e la merce restituita al proprietario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma