Mercanteinfiera primavera si sposta dall’8 al 16 maggio

Mercanteinfiera, l’appuntamento di Fiere di Parma dedicato ad antiquariato, collezionismo vintage e design storico, slitta dall’ 8 al 16 maggio. Al termine di una serie di valutazioni, Fiere di Parma ha fissato la data di Mercanteinfiera Primavera.

Alla decisione ha concorso anche una riflessione sull’Autunno 2021, momento in cui celebreremo il quarantesimo anniversario della manifestazione. Siamo certi che la riapertura coinciderà con un rinnovato flusso di visitatori e buyer esteri, da sempre peculiarità di Mercanteinfiera.Questa decisione rientra nell’idea, strenuamente difesa, che Mercanteinfiera anche nel 2021 resterà una fiera in presenza per consentire alla community internazionale di tornare sul territorio, anche al fine di scoprire i contenuti che in parte verranno esplorati da altre prospettive nel corso di un panel online, “Mercanteinfiera e dintorni: incontri tra reale e virtuale”.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili a breve sul sito di manifestazione, mercanteinfiera.it e sui relativi canali social. La fiera rappresenterà dunque un’occasione per analizzare i grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia sia in termini di gusti che di vendite, nonché l’opportunità di raccogliere nuovamente tutti i follower e gli operatori a Parma.

Per info e aggiornamenti mercanteinfiera.it