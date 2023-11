Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia dal 26 novembre alla Vigilia

Hai mai sognato di trovare un Villaggio di Natale nel cuore della tua città? Vivi il calore di una tradizione unica che si rinnova ogni anno. Piazza Ghiaia si trasforma in un regno di magia e scoperte.

Tra luci scintillanti e profumi avvolgenti, ogni bancarella sarà un invito a un’avventura natalizia unica e indimenticabile.

In uno dei luoghi più iconici e amati del centro storico di Parma, Piazza Ghiaia, torna l’atteso e imperdibile appuntamento con i Mercatini di Natale firmati BieBi Eventi.



Sono ben sei gli appuntamenti da segnare con un fiocco rosso sul calendario: si parte con la data inaugurale del 26 novembre e si continua con le date dicembrine che ci accompagneranno fino alla vigilia di Natale, nei giorni 3, 8, 10, 17 e 24.





I mercatini ricreeranno un’atmosfera da vero e proprio villaggio natalizio, ricchissimo di proposte, di colori, profumi, di cose belle, cose buone, con intrattenimento musicale (anche live!) e un’attrazione speciale pensata per bambini e ragazzi.



Il pubblico potrà passeggiare e fare shopping immerso in un’atmosfera avvolgente come solo quella natalizia sa essere, tra oggetti di artigianato artistico, abbigliamento vintage, oggettistica a tema come decorazioni e idee regalo, specialità alimentari, aziende agricole con i loro prodotti tipici e i truck food per una pausa calda e golosa.



Gli appuntamenti del 26 novembre e quelli dell’8 e 17 dicembre saranno impreziositi dalla presenza della Confraternita del Tortél Dóls di Colorno che proporrà una degustazione del celebre “tortello della Duchessa”, con il suo intrigante ripieno che recupera i frutti antichi del territorio, cucinato dalle mani sapienti delle rezdore.



La musica dal vivo accompagnerà le passeggiate in Piazza Ghiaia nelle date del 3 dicembre, 8 dicembre, 10 dicembre e 17 dicembre con una proposta ricca grazie all’esibizione di alcuni artisti del Conservatorio di Parma.



Negli appuntamenti dell’8, 17 e 24 dicembre sarà presente un’attrazione speciale dedicata a bambini e ragazzi, un emozionante incontro con la potenza evocativa e immersiva della realtà virtuale, per un’esperienza super divertente e coinvolgente.



I Mercatini di Natale 2023 in Piazza Ghiaia ci accompagneranno nel periodo più lieto