Mercatino dello “Sbarazzo a Fidenza: raccolta donazione per Croce Rossa e Fattoria La Rebecca

Lo Sbarazzo, il mercatino del riuso, promosso da Confesercenti e realizzato con il sostegno del Comune di Fidenza e Fidenza al Centro, è un appuntamento amato e molto partecipato dagli appassionati.

La divertente manifestazione, che si svolge tra le strade del Centro storico, nasce per dare “nuova vita” a oggetti usati, ma in buono stato, che vengono scambiati o venduti direttamente tra privati cittadini.

Una bella occasione di incontro e socialità che coinvolge adulti e bambini per uno scambio di vecchi ricordi, abiti, giochi, libri e fumetti alla ricerca di un nuovo proprietario. Una divertente caccia all’oggetto imperdibile e inusuale alla cifra più economica.

La grande partecipazione all’edizione estiva ha avuto anche un’importante finalità benefica.

Le quote di partecipazione sono state devolute in beneficenza e hanno permesso di raccogliere e donare 2.069 euro al Comitato di Fidenza della Croce Rossa Italiana e 446 euro all’Associazione di volontariato Fattoria La Rebecca APS, un’oasi che ospita oltre 240 animali salvati dall’abbandono o da situazioni di maltrattamento.

Il progetto didattico, che ha la sua sede a Castione Marchesi, accoglie animali senza distinzione di specie come cavalli, mucche, lama, conigli, asini, cani e gatti e organizza esperienze di pet therapy e laboratori creativi.

“L’amministrazione comunale è molto soddisfatta della bella collaborazione tra Confesercenti, i cittadini di Fidenza e il nostro Centro storico nell’organizzazione di questa edizione de Lo Sbarazzo – spiega Andrea Massari, Sindaco di Fidenza. Questo progetto ha una doppia valenza etica, il riuso di oggetti che altrimenti rischierebbero di diventare rifiuti e l’occasione di donare a due Associazioni, che lavorano per proteggere e curare noi e gli animali.

Una bella esperienza di comunità, che ci fa piacere testimoniare”.

“Lo Sbarazzo è una manifestazione molto sentita e apprezzata – prosegue il Vice Sindaco, Davide Malvisi. È significativa da parte di Confesercenti la scelta di donare parte del ricavato ad Associazioni del territorio, come forte segno di legame verso la comunità fidentina. La Croce Rossa e la Fattoria La Rebecca danno un contributo fondamentale all’organizzazione e realizzazione di molti momenti importanti e sono sempre a disposizione del cittadino”.

“Il successo di questa manifestazione è evidente e ne siamo molto soddisfatti – conferma Claudio Attolini di Confesercenti Fidenza. Abbiamo iniziato organizzando un evento all’anno, ma la partecipazione e l’interesse è tanto da averci fatto decidere di raddoppiare e creare un’edizione primaverile e una autunnale. Oltre alla collaborazione ormai duratura con la Croce Rossa di Fidenza, a cui teniamo molto, ogni anno scegliamo un’Associazione no profit diversa alla quale rivolgerci. La Fattoria La Rebecca è una realtà molto apprezzata, che organizza importanti attività di pet therapy e ci fa piacere poter essere al loro fianco e contribuire al loro lavoro con questa donazione”.