Mercato bisettimanale in Ghiaia: prima fase di rimodulazione temporanea dei posteggi

A partire da domani, sabato 12 luglio, prenderà avvio la prima fase degli interventi di rimodulazione della disposizione temporanea dei posteggi del mercato bisettimanale di Piazza Ghiaia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la fruibilità dell’area mercatale.

Nello dettaglio, saranno ricollocati quattro posteggi assegnati ai produttori agricoli, attualmente posizionati in borgo Romagnosi, nello slargo a sud del Teatro Regio, in corrispondenza dell’intersezione con via Dante.



A partire da mercoledì 16 luglio, la seconda fase dell’intervento interesserà strada Garibaldi, dove verranno spostati quattro posteggi per superare alcune criticità legate alla presenza di alberi storici tutelati. Contestualmente, via Dante sarà oggetto di una complessiva ricalibrazione, con il riposizionamento puntuale di alcuni posteggi, per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali della via.



La riorganizzazione temporanea è frutto di una valutazione dell’esperienza maturata nei primi sei mesi di trasferimento dei ventotto posteggi del mercato della Ghiaia, spostati per consentire i lavori di ristrutturazione del “Palazzo dell’Agricoltore” in piazzale Barezzi.



Le modifiche sono state assunte in accordo con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e sono finalizzate a garantire, nel periodo di localizzazione provvisoria, la continuità e la riconoscibilità dell’impianto mercatale, assicurando nel contempo un’adeguata visibilità agli operatori e la massima accessibilità al pubblico.