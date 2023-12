Mercato Campagna Amica Parma: la shopping bag per una spesa più sostenibile e ecologica

Con la Shopping Bag Campagna Amica il Mercato agricolo di Barriera Repubblica a Parma si fa ancora più eco friendly. Lo comunica Coldiretti evidenziando che la nuova amica dell’ambiente è una bosa di juta, in fibra naturale composta principalmente da materiali vegetali derivati da cellulosa e lignina, riutilizzabile per fare la spesa a km zero al Mercato contadino e molto comoda da portare a mano o sottobraccio grazie a morbidi manici imbottiti. Non solo, è anche molto capiente e quindi utile per contenere tutta la bontà dei prodotti della filiera agricola italiana che i cittadini possono trovare sui banchi del Mercato di Campagna Amica.

“L’impegno dei produttori agricoli – sottolinea Franca Boschi, Presidente Agrimercato di Parma – è quello di eliminare le tradizionali buste ‘usa e getta’ per adottare abitudini di consumo sempre più eco friendly a ridotto impatto ambientale”.

Per ottenere la borsa di juta col logo Campagna Amica basterà partecipare alla raccolta punti del mercato e collezionare i punti ottenibili a fronte di un acquisto minimo di prodotti agricoli.

La Raccolta punti è valida dal 16 /12/2023 al 29/02/2024

Per info e regolamento: www.mercatoagricolodiparma.it