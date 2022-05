Mercato del 2 giugno a Fontanellato col Consorzio Qualità dei Mercati

In occasione della Festa della Repubblica e dell’imminente arrivo dell’estate, il Consorzio “La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom Parma, torna a Fontanellato giovedì 2 giugno con un nuovo e colorato mercato in centro storico.

Dalle 9 alle 20, in piazza Matteotti a Fontanellato, circa 40 operatori presenteranno al pubblico le novità per la stagione estiva di abbigliamento uomo/donna/bambino, intimo e calzature, ma anche una vasta offerta di oggetti e decorazioni per la casa, tessili e molto altro ancora. La manifestazione sarà inoltre animata dalla presenza di giochi gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. Una giornata di festa in compagnia, ai piedi della magnifica Rocca Sanvitale, per dedicarsi agli acquisti riscoprendo la bellezza della provincia.