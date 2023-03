Mercato di Campagna Amica a Barriera Repubblica: una pianta fiorita solidale per la Lega del Filo d’Oro

In prossimità della Festa dell’8 Marzo, Campagna Amica e Coldiretti Donne Impresa Parma desiderano celebrare questa ricorrenza promuovendo un’iniziativa solidale in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro.

Sabato mattina 4 Marzo, dalle ore10,30 alle ore 12,30 al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica in Largo Calamandrei a Parma, presso i banchi dei produttori agricoli, i cittadini potranno trovare piante fiorite per la raccolta fondi a favore della Lega del Filo d’Oro.

“Da diversi anni – commenta Mara Pratissoli Responsabile provinciale Coldiretti Donne Impresa Parma – cerchiamo di festeggiare la Giornata della donna con iniziative di contenuto sociale per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare la componente femminile, su tematiche importanti come la prevenzione attraverso una corretta alimentazione e la solidarietà verso le persone più bisognose, fragili o disabili.

Quest’anno con l’iniziativa ‘Una pianta fiorita solidale’ lanciamo l’invito a fare un omaggio floreale per festeggiare l’8 marzo e nel contempo compiere un’azione solidale per sostenere le attività della Lega del Filo D’oro, impegnata nell’assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti sordociechi e con gravi disabilità.”

I volontari della Lega del Filo d’Oro saranno presenti al Mercato di Campagna Amica già dalle ore 8,30 per presentare le loro attività.

Nel corso della mattinata sarà sempre possibile sottoscrivere la petizione di Coldiretti per dire no al Cibo sintetico.