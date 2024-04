Mercato Europeo 2024: l’inaugurazione giovedì 11 aprile

Inizierà giovedì 11 aprile alle 18 e proseguirà fino alla sera di domenica 14 il Mercato Europeo, che già lo scorso anno è stato ospitato con successo lungo tutta via Verdi, a Parma.

Oltre quaranta espositori in rappresentanza del meglio dello street food e della tradizione italiana e di molte delle cucine più conosciute e apprezzate del mondo

Una festa dedicata ai sapori e ai profumi, con banchi tipici e caratteristici secondo le tradizioni di ogni diverso Paese, per scoprire e assaporare l’infinita varietà di bontà presenti in Italia e le tradizioni culturali e artigianali dei tanti paesi protagonisti.

Il taglio del nastro di inaugurazione dell’evento, organizzato dall’Anva Confesercenti Nazionale, in collaborazione con Confesercenti Parma e il Comune di Parma, si svolgerà alle 18 in via Verdi, angolo strada Albertelli, alla presenza dell’assessora alla Rigenerazione Urbana e alle Attività Economiche e Pianificazione per il Commercio, Chiara Vernizzi, della presidente Confesercenti Parma, Francesca Chittolini e del coordinatore per Anva Confesercenti Nazionale, Riccardo Roselli.

Il mercato internazionale di Parma coinvolge circa 40 imprese del settore commercio su area pubblica, con la presenza anche di nuove realtà, fino a portare la rappresentanza straniera a 18 paesi e spaziando dal settore alimentare e artigianale, alla moda e all’oggettistica.

Si tratta di un’iniziativa non solo commerciale, ma di scambio di tradizioni culturali, per confrontare e scoprire tradizioni alimentari e artigianali presentate dai venditori provenienti direttamente dai paesi di origine.

L’area di via Verdi sarà chiusa al traffico e allestita con banchi e food truck dal pomeriggio di giovedì 11 aprile fino alle 23.30 circa di domenica 14 aprile. Il mercato sarà dotato di un servizio di vigilanza, anche di notte, che sarà sempre presente in zona.