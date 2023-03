Mercato salute e benessere domenica 2 aprile in via Garibaldi: modifiche alla viabilità

In vista della Festa di primavera che si terrà domenica 2 aprile, evento/mercato dedicato alla salute e al benessere prevista in tutta via Garibaldi da via XX Settembre a via Pisacane, dove saranno presenti anche operatori alimentari e dello Street Food, è stata emessa l’ordinanza sindacale (in allegato) di modifica della viabilità nei tratti interessati.

Domenica 2 aprile, dalle ore 07:00 alle ore 22:30 su Str. Garibaldi – da intersezione Borgo Mazza esclusa a intersezione Strada XX

Settembre verrà istituito divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto accreditati per operazioni di carico e scarico.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

B.go Montassù

Via Melloni

B.go del Parmigianino – da via Melloni a b.go Montassù

B.go Guazzo

Strada Cavallotti

B.go Pietro Giordani

Via Affò

Via Bodoni

Via Borghesi

Via Verdi – da Via Bodoni a Via Paciaudi

Vicolo S.Alessandro.

Istituzione del senso unico alternato per

B.go Retto – all’intersezione con Borgo del Parmigianino –

Destituzione dell’obbligo di svolta a destra.

Destituzione della corsia preferenziale di Strada Garibaldi e contestuale

spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

I residenti, gli espositori e le attività commerciali presenti nelle strade interessate

dalla manifestazione potranno transitare nelle seguenti fasce orarie:

fino alle 09:00 e dalle 20:00 alle 22:00.

Sarà consentito il transito ai residenti da e per i posti auto interni, fino alle 09:00,

dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 20:00 in poi.