Mercoledì 17 dicembre il quarto coupon per votare Natale in Vetrina Crociata

Nuovo appuntamento con gli allestimenti del concorso «Natale in Vetrina Crociata», ideato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913, che potrete votare utilizzando i coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni mercoledì e sabato fino al 10 gennaio 2026.

Oggi presentiamo le classi 3^ A e 3^ B della scuola primaria di Poviglio, con un progetto intitolato «Freccia gialloblù». Dopo aver letto il racconto «La freccia azzurra» di Gianni Rodari, gli alunni hanno riflettuto sui valori autentici, come l’amore e la generosità, imparando che la felicità non si trova nei beni materiali ma nell’amicizia, nella solidarietà e nella condivisione. Ispirati da queste riflessioni hanno realizzato un trenino per donare giocattoli a tutti i bambini, per mostrare che anche le persone più piccole (o gli oggetti animati) possono fare la differenza lottando contro le ingiustizie e rendendo tutti felici. L’allestimento, ospitato nella vetrina della gioielleria Valenti, in via Cavour 17, è stato realizzato con materiale di riciclo nel rispetto dell’ambiente, contro lo spreco e il consumismo.

Passiamo alla classe 2^ A della Scuola Primaria del Convitto Maria Luigia, abbinata alla cartoleria Futurino, in via Montegrappa 2/A. Il tema proposto è «Dalle radici del 1913 il futuro della città», progetto realizzato con materiali sostenibili. Le idee sono scaturite da una lezione di storia durante la quale la maestra ha proposto, come unico spunto, l’anno di nascita del Parma Calcio. La vetrina ospita un albero autunnale: striscioline di fogli della Gazzetta di Parma intrecciate tra loro formano le radici, fili di lana marrone regalati da una nonna per tronco e rami, foglie secche raccolte nel giardino della scuola e sbriciolate per la chioma della pianta. Completano l’opera disegni bianco/neri e giallo/blu preparati dai bimbi sognando la partita che andranno a vedere tutti insieme in primavera, e un cartellone con l’anno 1913 con i colori della squadra.

Come da regolamento, ogni vetrina espone una maglia bianco-crociata.

Per aiutarvi nel voto, la gallery fotografica sarà presto disponibile sul sito inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.