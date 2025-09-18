Mercoledì 24 settembre a Traversetolo si riunisce il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense

Il Bilancio consolidato e il rinnovo della convenzione con la Regione Emilia-Romagna per continuare a garantire ai cittadini della Pedemontana la figura del Difensore civico, approdano al voto del Consiglio dell’Unione, che si riunirà mercoledì 24 settembre alle ore 18 a Traversetolo, più precisamente nella Sala consiglio in Corte Agresti (Via F.lli Cantini).

All’Ordine del Giorno ci sarà anche una variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 con applicazione dell’avanzo di amministrazione del 2024.

Il Bilancio consolidato, in particolare, rappresenta un atto particolarmente importante: è il conto economico di quello che potrebbe essere definito il “Gruppo Unione Pedemontana Parmense”, che oltre all’ente comprende le società partecipate: Pedemontana sociale, l’azienda del welfare che eroga i servizi alla persona interamente controllata dall’Unione, e Lepida Scpa, l’azienda che si occupa di fornire agli enti pubblici i servizi telematici e la rete a banda larga, controllata al 90 per cento dalla Regione.

Si ricorda che la seduta del Consiglio è aperta al pubblico e potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.