Mercoledì 29 e giovedì 30 maggio ultimi appuntamenti di Intersezioni & Next Generation

Ultimi appuntamenti per la V edizione di Intersezioni & Next Generation, la rassegna di danza e arti performative diretta da Monica Casadei, curata dalla Compagnia Artemis Danza, con il sostegno del Comune di Parma.

Mercoledì 29 maggio alle 21 nella nuovissima sede di Parma 360 Festival, Spazio 360-ex Ferramola di Galleria Polidoro, circondati dalle opere della mostra la collettiva Otto e dalle illustrazioni di The Parmigianer, Fattoria Vittadini presenta “Lingua”, una coreografia di Chiara Ameglio che prende forma dall’attesa creata nel “lasciarsi guardare”, fino a ribaltare i compiti.

La performer invita il pubblico a compiere l’azione reale di scrivere sulla sua pelle, donando il suo corpo come una tela sulla quale depositare i propri segni. Acronimo di Una Carezza sugli Occhi, “Uso”, coreografia di Salvatore Sciancalepore, Asmed – Balletto di Sardegna, è un gesto amorevole, una carezza all’anima, un frammento di vita, un piccolo gesto d’amore incondizionato e istintivo.

La Casa Oscura, in coproduzione con Artemis Danza, presenta “Akmè”, una coreografia di Núria Argilés e Sabino Barbieri, che trasporta nel mondo delle relazioni, sia quelle che si condividono con una persona, sia quelle che si hanno con se stessi.

Giovedì 30 maggio (alle 21) al Cinema d’Azeglio, sarà presentato “A Piedi Nudi”, documentario scritto da Elena Costa, per la regia di Jessica Giaconi e Ricardo Villalba e finanziato dal ministero della Cultura, che racconta la realtà di Artemis Danza, compagnia di danza professionista, al tempo del Covid-19, dal post lockdown alla ripartenza. In questo tempo così complesso, che di fatto ha cambiato non solo le relazioni umane ma anche il modo di esprimersi dell’arte, il documentario mostrerà il tour “fuori-teatro” e della sua direttrice e coreografa, Monica Casadei. In “A Piedi Nudi” le macchine da presa, in maniera discreta, seguiranno i danzatori della compagnia giorno per giorno, entrando nelle loro vicissitudini quotidiane, spiando le prove, i viaggi, le discussioni, le liti e le riappacificazioni, gli amori e i disamori e soprattutto il loro lavoro in scena.



Biglietti e prenotazioni

Biglietto ingresso intero 7 euro. Prenotazione consigliata sino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a intersezioni@artemisdanza.com o telefonando al numero 0521/798282 (lun.-ven. 10-18).

A Piedi Nudi: biglietto ridotto a 5 euro prenotando alla mail intersezioni@artemisdanza.com.