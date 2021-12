Mercoledì 8 dicembre allerta meteo gialla nel parmense per neve e pioggia che gela

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre sono previste nevicate di debole/moderata intensità sui rilievi, più probabili sul settore occidentale. Temporaneamente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve. Gli accumuli di neve in montagna potrebbero arrivare intorno ai 20 cm, mentre in pianura non saranno superiori ai 10-15 cm.

Sono previsti locali episodi di pioggia che gela su colline e rilievi del settore centro-occidentale. Nelle zone montane/collinari sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa della saturazione dei suoli dovuta alle precipitazioni del periodo precedente.