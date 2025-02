Messa in sicurezza del ponte sullo Stirone a Salsomaggiore

Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma rende noto che è stato aggiudicato, mediante gara con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’intervento di messa in sicurezza del ponte sullo Stirone sulla Strada provinciale 57 all’altezza del km 3+640.

L’operatore economico affidatario dei lavori è l’impresa D’Addetta Spa di Berceto che ha offerto un ribasso del 17,83%.

Il ponte sul torrente Stirone lungo la Strada provinciale 57 Salsediana al km 3+640 è posto a confine tra la Provincia di Parma (in Comune di Salsomaggiore Terme) e la Provincia di Piacenza (in Comune di Alseno).

“L’intervento – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia – riguarda il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte. I lavori rientrano nel Programma di messa in sicurezza dei ponti della Provincia di Parma come previsto dalla Legge 126 del 2020 Piano Ponti finanziato dal Ministero delle Infrastrutture”.

L’importo dei lavori a base gara è di 421.170,75 euro con un quadro tecnico economico complessivo di 620.000 euro così composti: 260.000 euro a carico del ministero delle Infrastrutture, 100.000 euro a carico della Provincia di Parma e 260.000 euro dalla Provincia di Piacenza.

“Si aggiunge un altro importante tassello al Piano di manutenzione dei ponti della Provincia – sottolinea Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità -. In questi giorni abbiamo lavorato, intensamente, per la gestione delle emergenze legate alle nevicate e ad alcuni dissesti in montagna, ma siamo pienamente operativi anche sul fronte della pianificazione. L’imminente avvio dei lavori sul ponte sullo Stirone si affianca ad altri interventi che abbiamo in corso sul ponte sul Po Verdi; sul ponte di Castellina e in merito alla progettazione del nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore”.