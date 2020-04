METTERINSEMA, artisti parmigiani per l’emergenza Covid

Nella giornata di lunedì 13 aprile, in una Pasquetta diversa dalle solite, si è conclusa la settimana di raccolta fondi social destinata a supportare le strutture che quotidianamente contrastano l’emergenza COVID-19.

Sotto l’hashtag #METTERINSEMA, creato da #UNITIPERPARMA, un collettivo nato per l’occasione, oltre 60 artisti della città Ducale hanno messo in vendita sulle proprie pagine social più di 100 opere e creazioni personali con il fine di raccogliere denaro da donare agli ospedali e alle organizzazioni della Provincia in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Esponendo sui propri profili Facebook e Instagram le proprie opere, gli artisti hanno dato il via a vere e proprie aste che hanno fatto leva sullo spirito di solidarietà dei cittadini parmigiani, che hanno donato a colpi di offerte e rilanci su una base di 50 euro una cifra totale di 5.425 euro.

I fondi delle offerte, su consiglio degli artisti, sono pervenuti direttamente e senza intermediazioni a MUNUS, la Fondazione di comunità di Parma e provincia nata per promuovere la cultura del dono e far crescere la solidarietà, che ha aperto la raccolta fondi per le strutture ospedaliere di Parma, Fidenza-Vaio e Borgotaro impegnate nell’emergenza.

Questi gli artisti che hanno partecipato e reso questa donazione possibile:

AIMI PIETRO, ALBERTO LA VOLPE, ALESSANDRINO IRENE OFFICINA NEREI ASPIRACHIACCHERE, BECCARELLI ALMA, BERSELLINI ISABELLA, BIATTA ELVIRA, BIBBITO, BOCCUCCI LORENZO LOBO, BORDI AGATA, BOVAIA ANDREA, BRAGHIROLI GIUSEPPE, BRIANTI SILVIA, BUJENDIA ALEJANDRA, BURANI MARINA, BUTTARELLI ALBERTO BROKEN TEETH, CANDI MICHELA, CANU ALESSANDRO, CAPS, CARAVAGGIO PATRIZIA, CHIUSSI DAVIDE, PEPECOIBERMUDA, CONVERSI LUCIA, CORRADINI DIMITRI, CRISTOFORI LUCA, DALL’OSPEDALE MIRIAM MIRIM, DELSONER, DE NISCO CATERINA, ERRESULLALUNA + CHULIPAQUIN, FERRARI MATTEO, FERRETTI ROBERTA, FOSSA LUCA, FRAN KUBELIK, GHIRETTI DEBORAH, SPORA RICCARDO GHIRETTI, GOI MARCO, IGOR LUI GEVA, IRWIN SUI MURI, LUNATICI GERARDO, MEDIOLI FILIPPO, MORA ROBERTO, MONTALI ELVIS, NOTAWONDERBOY, NC NICOLE ART CODELUPPI NICOLE, P 54, PAPAGNI MARCO, PELIZZA EMMA, PARIZZI MARTINO MART, PETRI EMILIA MARIA CHIARA, PELLERANI MASSIMO BLUXM, PIBLE, PREVITALI GIUSEPPE, RAMEIST, RAVANETTI MICHELE, RAVANETTI TIZIANA, RUBICHI CATERINA C COME CAOS, SALERNI OSCAR, SALERNO MARIANNA, LO SBIECO, SKAVALCHER LUCA, SONCINI LUCA, STARCIUC GABRIELA, RISE THE CAT , UNDETERRED ART, VANESSAJANMUSTDIE, VETTORI ANDREA