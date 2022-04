Meuccio Berselli è stato nominato nuovo direttore di AiPo

Nell’ultima seduta, lo scorso 18 marzo, il Comitato di indirizzo AIPo ha nominato il nuovo Direttore dell’Agenzia nella persona di Meuccio Berselli.

La scelta è stata effettuata tra i candidati che hanno risposto all’avviso pubblico dell’Agenzia, pubblicato a seguito della scadenza dell’incarico dell’attuale direttore, Luigi Mille.

Il Comitato, formato dagli assessori regionali Irene Priolo (Emilia-Romagna, Presidente del Comitato), Pietro Foroni (Lombardia), Marco Gabusi (Piemonte), Gianpaolo Bottacin (Veneto), ha analizzato con grande attenzione le candidature pervenute arrivando ad una scelta condivisa e unanime alla luce dei curricula pervenuti e della comprovata esperienza del dottor Berselli, che attualmente ricopre l’incarico di Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Molte sono le nuove sfide a cui l’Agenzia dovrà far fronte assieme ai suoi normali compiti d’istituto, dal progetto di rinaturazione del Po con i fondi del PNRR, alla transizione ecologica, alla realizzazione di VENTO e agli investimenti sulla navigazione, ragioni che hanno contribuito alle motivazioni della scelta effettuata.

Il nuovo Direttore entrerà ufficialmente in carica al termine degli adempimenti amministrativi. Fino ad allora è prorogato l’incarico dell’ing. Luigi Mille, a cui va la gratitudine del Comitato per la passione e dedizione con la quale si è dedicato all’Agenzia.



Meuccio Berselli è dal 2017 Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Dal 2011 al 2017 è stato Direttore generale del Consorzio della Bonifica Parmense ed ha maturato una lunga esperienza in ambito privato e pubblico, acquisendo un’elevata professionalità in materia di interventi per la difesa idraulica, messa in sicurezza del territorio e tematiche ambientali.