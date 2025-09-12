Mi Muovo Insieme, abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico 2025

È attiva la possibilità di richiedere o rinnovare per l’anno 2025 gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico “Mi Muovo Insieme”, iniziativa sociale promossa dal Comune di Parma insieme a TEP e SMTP, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Anche per quest’anno il programma conferma agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti TEP destinati a cittadini in condizioni di vulnerabilità.

Gli abbonamenti agevolati possono essere richiesti presso gli sportelli TEP di Barriera Bixio, presso la Cicletteria e alla biglietteria temporanea di via Baganza 9/a, esclusivamente su appuntamento prenotabile attraverso il sito TEP .

L’iniziativa è finanziata dal Fondo per la mobilità della Regione Emilia Romagna e ha valenza distrettuale, garantendo così l’accesso anche ai cittadini dei Comuni di Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile, che insieme al Comune di Parma compongono il Distretto di Parma.

Le risorse complessivamente disponibili per il Distretto ammontano a 84.075,00 euro assegnati con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1046/2025.

È stata inoltre confermata la possibilità per i singoli distretti di introdurre ulteriori criteri di agevolazione.

Il Distretto di Parma conferma quindi anche per l’anno 2025 le agevolazioni tariffarie per l’acquisto degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico, con l’obiettivo di favorire la mobilità e l’inclusione sociale delle fasce di popolazione più fragili.

Per quanto riguarda gli anziani, coloro che presentano un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro potranno acquistare un abbonamento annuale al costo di 151 euro per il servizio urbano ed extraurbano e di 222 euro per il servizio integrato, mentre per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 9.000 euro il costo sarà di 100 euro per l’urbano e l’extraurbano e di 140 euro per l’integrato.

Anche le persone con disabilità avranno diritto ad abbonamenti agevolati: il costo sarà di 151 euro per l’urbano e l’extraurbano e di 222 euro per l’integrato, mentre per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale a 9.000 euro sarà possibile acquistare l’abbonamento a 100 euro per l’urbano e l’extraurbano e a 140 euro per l’integrato.

Le famiglie numerose con almeno quattro figli e con un ISEE inferiore o uguale a 28.000 euro potranno acquistare abbonamenti annuali al costo di 100 euro per l’urbano e l’extraurbano e di 140 euro per l’integrato, mentre per le persone vittime di tratta il costo previsto sarà sempre di 100 euro per l’urbano e l’extraurbano e di 140 euro per l’integrato.

Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza, individuati dai servizi sociali e residenti nel Comune di Parma o nei Comuni del Distretto, così come per le persone indigenti senza dimora, è prevista la completa gratuità dell’abbonamento annuale.

Infine, per i rifugiati e i richiedenti asilo inseriti nei progetti SAI (ex SPRAR) o accolti nei CAS è previsto un abbonamento annuale personale valido su tutto il territorio provinciale al costo di 151 euro, una misura introdotta per favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari di protezione internazionale e ormai consolidata nel tempo.

Con il rinnovo di queste misure, il Distretto di Parma conferma il proprio impegno nel garantire pari opportunità di accesso alla mobilità pubblica, promuovendo un sistema di trasporto inclusivo e attento alle esigenze delle persone più vulnerabili.