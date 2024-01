“Mi prendo il mondo”. 25-28 gennaio 2024, Parma

La nuova iniziativa del Salone Internazionale del Libro insieme con i giovani

Grandi lezioni “ispirazionali” per ragazze, ragazzi e adulti

su letteratura, scienza, imprenditoria, ambiente, giornalismo,

filosofia, diritti e pari opportunità, moda, viaggi, sport

Tra gli ospiti:

Fabiana Andreani, Nicolò Balini, Jonathan Bazzi, Franco Berrino, Annalisa Camilli,

Daniele Cassioli, Francesco Costa, Alessandro D’Avenia, Raffaele Gaito, Maura Gancitano, Giulia Ghiretti, Imen Jane, Marco Malvaldi, Federico Marchetti, Leo Ortolani, Telmo Pievani, Vincenzo Schettini,

Giorgia Serughetti, Luca Sommi, Virginia Stagni, Chiara Tagliaferri, Benedetta Tobagi, Chiara Valerio

Un dialogo aperto sulla contemporaneità che renda protagonisti i giovani. Occasioni di confronto per le nuove generazioni con grandi ospiti da tutta Italia. Momenti di condivisione di storie ed esperienze che possano essere di ispirazione per ragazze e ragazzi, come bussola per le scelte sul proprio futuro. Sono gli elementi peculiari della nuova iniziativa ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme con un gruppo di giovani riunito nella “Direzione futura”, in collaborazione con la Città di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma, dal titolo “Mi prendo il mondo – In dialogo con le nuove generazioni su formazione, crescita, lavoro”.

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio 2024 a Parma, al Paganini Congressi e in diversi spazi cittadini, grandi lezioni magistrali, incontri e dialoghi caratterizzeranno la manifestazione con ospiti da tutta Italia: autrici e autori, divulgatrici e divulgatori, artiste e artisti, scelti per il loro sguardo sul mondo, la loro visione sui temi dell’attualità, la loro capacità di immaginare il futuro, le loro storie e le loro esperienze in grado di fungere da esempio per le nuove generazioni. Un evento “ispirazionale”, che sappia stimolare idee e dare impulso alla vitalità innata delle ragazze e dei ragazzi di oggi per accompagnarli nel loro cammino verso gli orizzonti che più sentono propri, in un mondo che sta vivendo impressionanti cambiamenti culturali e di approccio al lavoro.

Diverse le aree che saranno al centro del dibattito, aperto non solo ai giovani, ma a tutto il pubblico di lettrici e lettori: letteratura, scienza, imprenditoria, ambiente, giornalismo, filosofia, diritti e pari opportunità, moda, viaggi, sport.

Tra gli ospiti: l’esperta di orientamento e lavoro under 35 Fabiana Andreani, il viaggiatore e autore del canale YouTube @HumanSafari Nicolò Balini, il medico e salutista Franco Berrino, lo scrittore Jonathan Bazzi, la giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, lo sciatore nautico paralimpico Daniele Cassioli, il vicedirettore de il Post Francesco Costa, lo scrittore Alessandro D’Avenia, la filosofa ed editrice Maura Gancitano, l’imprenditore e blogger Raffaele Gaito, la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti, la fondatrice di Will_ita Imen Jane, lo scrittore e chimico Marco Malvaldi, il fondatore del Gruppo Yoox Net-a-Porter Federico Marchetti, il fumettista e creatore di Rat-man Leo Ortolani, il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani, il professore di fisica con un milione di follower su Instagram Vincenzo Schettini, la filosofa Giorgia Serughetti, il giornalista e conduttore tv Luca Sommi, la manager Virginia Stagni, la scrittrice e coautrice del podcast Sailor e Morgana Chiara Tagliaferri, la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi, la scrittrice e matematica Chiara Valerio.

Il programma è curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme ad un gruppo composto da più di 50 studentesse e studenti di Parma e del territorio parmense, di età compresa tra i 15 e i 23 anni, che hanno aderito a una call, riunitisi nella “Direzione futura”. Attraverso riunioni settimanali hanno dato voce ai propri dubbi e alle proprie passioni, proposto i temi degli incontri, valutato i nomi delle ospiti e degli ospiti. Il gruppo di ragazze e ragazzi accompagna la realizzazione della prima edizione di “Mi prendo il mondo”, affiancando il team del Salone del libro coinvolto nelle fasi di promozione, comunicazione e conduzione degli eventi.

Il programma delle grandi lezioni sarà arricchito da workshop, laboratori, attività, presentazioni realizzati dalle realtà culturali territoriali, in collaborazione con il Salone del Libro. Scuole medie e scuole superiori, Università, librerie, biblioteche civiche e associazioni proporranno progetti rivolti a diverse fasce di età, per piccoli e grandi, con al centro la riflessione sull’attualità e sulla partecipazione giovanile, a partire dai libri e dalle esperienze realizzate.

Per orientarsi attraverso i percorsi proposti, gli incontri saranno racchiusi in due aree: Voci dal mondo (le grandi lezioni e incontri che si svolgono al Paganini Congressi); Il mondo in città (le iniziative delle associazioni cittadine).

“Mi prendo il mondo” si inserisce nel percorso di candidatura della Città di Parma a European Youth Capital 2027 e in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di Università e Istituti di formazione di alto livello, da un tessuto economico e imprenditoriale innovativo, capace di favorire opportunità di crescita per giovani, e da una storia prestigio culturale di rilievo, che rendono da sempre Parma luogo privilegiato di incontro.

Al Paganini Congressi lettrici e lettori saranno accolti dal Bookshop “Mi prendo il mondo”, una grande libreria tematica, organizzata da sette librerie della città che proporranno i libri degli ospiti presenti: una vasta scelta di titoli di altre autrici e autori dedicati ai temi e alle aree al centro delle lezioni e degli incontri. Saranno presenti diversi desk con servizi di orientamento per i giovani, proposti dalla Camera di commercio dell’Emilia-Romagna e Informagiovani del Comune di Parma Assessorato alla Comunità giovanile gestito da cooperativa Auroradomus – Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus. Un coffee bar sarà sempre aperto durante la manifestazione con un momento happy hour sabato 27 gennaio.

Tutti gli incontri sono gratuiti (fino a esaurimento posti), con prenotazione consigliata su saltopiu.salonelibro.it. Info e programma aggiornato su www.salonelibro.it.

I giovani della “Direzione futura”

Le giovani generazioni sono al centro di “Mi prendo il mondo”, non solo in quanto ideali interlocutori degli appuntamenti, ma anche come veri protagonisti, parte attiva nella costruzione dell’evento. Un coinvolgimento fortemente voluto dal Salone del Libro e dalla Città di Parma per cercare di rispondere a un’emergenza concreta che investe i giovani: in Italia il 17,7% delle persone under 30 non lavora né studia (dati Eurostat), il tasso più alto in Europa.

A partire da questa consapevolezza, il Salone del Libro a settembre aveva lanciato una call per dar forma al gruppo di lavoro intergenerazionale sul progetto. All’invito hanno risposto più di 50 ragazze e ragazzi provenienti da scuole, istituti di formazione ed esperienze diverse. Si è così formata la “Direzione futura”, con studentesse e studenti di Parma e del territorio parmense, di età compresa tra i 15 e i 23 anni, che partecipano alla progettazione e alla conduzione di “Mi prendo il mondo”. Il gruppo si è incontrato una volta ogni due settimane negli spazi messi a disposizione dall’Assessorato alla Comunità Giovanile e dall’Amministrazione di Parma e si riunirà fino alle date della manifestazione, per dedicarsi a tutti gli aspetti del progetto culturale: la scelta dei temi e degli ospiti, l’individuazione di uno stile comunicativo in grado di parlare ai ragazzi e alle ragazze di oggi, la progettazione e la conduzione dei talk, la redazione di testi. Il tutto a fianco della struttura del Salone del Libro, in uno scambio di punti di vista, sensibilità e competenze, in un arricchimento reciproco.

Al Paganini Congressi, il pubblico potrà incontrare le ragazze e i ragazzi della Direzione futura, che avranno a disposizione il desk Direzione futura nel foyer, per ritrovarsi, dialogare e confrontarsi con ospiti e lettori.

Il programma di “Mi prendo il mondo”

Lo spazio principale in cui si svolgeranno le grandi lezioni e gli incontri con ospiti in arrivo da tutta Italia sarà il Paganini Congressi.

Giovedì 25 gennaio

“Mi prendo il mondo” prende il via giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 10.30 con i saluti istituzionali, e, a seguire, con due lezioni dedicate agli alunni e alunne delle scuole medie: Marco Malvaldi racconterà come è nata la sua passione per la chimica, mentre Maura Gancitano parlerà di come sia stato folgorata sin da giovane dal fascino della filosofia. I loro interventi sono racchiusi nei volumi della collana “Ora buca” di Mondadori, che trae il nome dal format omonimo, ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2017: professori, autrici e autori illustri raccontano in mezz’ora a ragazze e ragazzi l’utilità e la bellezza della propria materia di riferimento per orientarli alle scelte scolastiche future e capire cosa può dirci della realtà che ci circonda. In questa occasione a Parma le classi che parteciperanno all’incontro riceveranno una copia dei primi tre volumi della collana “Ora buca”, firmati da Marco Malvaldi (chimica) Piergiorgio Odifreddi (matematica) e Andrea Marcolongo (letteratura greca e romana).

Tra gli appuntamenti dedicati al grande pubblico, “Mi prendo il mondo” inaugura alle ore 16 con l’imprenditore Federico Marchetti, fondatore del Gruppo Yoox Net-a-Porter, innovatore digitale e pioniere della sostenibilità, a partire dal suo libro Le avventure di un innovatore (Longanesi), per capire come si può diventare imprenditori, tra successi e inevitabili errori, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Marchetti si racconta e traccia la strada per una delle più grandi sfide del presente, combattere la crisi climatica anche nel mondo del fashion. Sarà in dialogo con Luca Sommi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.

Alle ore 17.30 Leo Ortolani creatore di Rat-man e tra i più importanti fumettisti del panorama italiano, terrà la lectio magistralis Oltre i confini del mondo, lezione dedicata a un genere letterario amato da giovani e adulti e al cammino che ha portato l’autore ad abbracciare questa professione. Porta d’accesso alla lettura per i piccoli, finestra sull’attualità per i grandi, fumetti e graphic novel ci permettono di guardare il mondo con occhi diversi e andare oltre la realtà. In collaborazione con Bao Publishing e Feltrinelli.

Ospiti nel pomeriggio Virginia Stagni, la più giovane manager in oltre 130 anni di storia del Financial Times, dove è stata Head of Business Development e Talent Director, ora alla guida del marketing del Gruppo Adecco in Italia, e Fabiana Andreani, specialista in orientamento e carriera per under 35, conosciuta su Instagram e TIktok come @fabianamanager: terranno l’incontro Giovani donne. Futuro, carriere, etica dedicato ai temi dell’empowerment femminile e sulle prospettive di carriera per le ragazze della generazione Z. In dialogo con Chiara Catozzi, Neonatology & Pulmonary Rare Diseases Scientist del gruppo Chiesi e Rossana Cupri, responsabile della filiera di recupero rifiuti dell’Area Emilia di Iren Ambiente, moderate da Stefania Biacchi, voce di Radio Parma.

In giornata si svolgeranno altri appuntamenti, tra cui: il laboratorio Booktok: Il mondo nei miei occhi, sulla creazione contenuti su TikTok sul tema del lavoro, organizzato dal Sistema Bibliotecario del Comune di Parma in collaborazione con Liceo Scientifico G. Marconi; il laboratorio live di podcast Podcast: One step closer, organizzato dal Sistema Bibliotecario del Comune di Parma in collaborazione con Echo Media, Aurora Domus e Spazio Giovani della Biblioteca Civica; gli appuntamenti di Confartigianato Donna Impresa Parma; il laboratorio Mi concedo un sogno su educazione finanziaria e bilancio famigliare, organizzato da Ricrediti microcredito finanza etica a.p.s.; il laboratorio #gramignalab con disegnatori e illustratori professionisti a cura di La Feltrinelli Parma.

Venerdì 26 gennaio

La giornata di venerdì 26 gennaio si apre con la lectio magistralis di Telmo Pievani Non è la fine del mondo (ma potrebbe essere la nostra) alle ore 10. Le nuove generazioni chiedono con forza azioni concrete per una società più sostenibile. Pievani, autore di Il giro del mondo nell’Antropocene. Una mappa dell’umanità del futuro (Raffaello Cortina Editore), condivide con loro l’orizzonte del futuro possibile, ricostruendo le grandi sfide che ci troviamo di fronte con rigore scientifico e grande forza immaginativa. L’incontro è in collaborazione con Iren, che porterà al pubblico i saluti iniziali tramite Arturo Bertoldi, responsabile EduIren, il settore educational del Gruppo Iren.

Alle ore 11.30 Francesco Costa, giornalista, vicedirettore del giornale online il Post e autore di podcast, propone la lectio magistralis Dialoghi per informarsi meglio. Fornirà al pubblico una bussola per non perdere nulla (e non perderci) in un mondo dell’informazione inflazionato da notizie e fonti, notizie e punti di vista, che ci fanno sentire poco informati, confusi e strattonati da una parte all’altra.

Nicolò Balini, videomaker e autore del canale youtube @HumanSafari con più di 935mila iscritti, alle ore 17 terrà la lectio magistralis Ovunque. Viaggiare per scoprire il mondo, seguita da un dialogo con i giovani, per raccontare come, da sempre appassionato di viaggi e fotografia, dopo alcuni anni nel settore turismo abbia deciso di mettersi in proprio e trasformare le proprie passioni in un lavoro, raccontando sul web scoperte, avventure per il mondo e incontri con culture diverse, attraverso video e fotografie. In collaborazione con Mondadori Electa e gruppi giovani JEParma, JEMORE e JEFE.

In mattinata l’imprenditore digitale e blogger Raffaele Gaito incontrerà universitari e professionisti con l’appuntamento La pazienza: il tassello fondamentale per il successo: racconterà la sua esperienza e il suo percorso professionale, che lo ha portato ad essere uno dei web coach tra i più seguiti sul web.

Alle ore 18.30 Imen Jane, fondatrice di Will_it e divulgatrice di news sui social media, con l’incontro a partire dal suo libro Fatti un’idea. Economia, ambiente, diritti e doveri. 75 cose da sapere per capire il mondo (Rizzoli), intervistata dai giovani delle associazioni JEParma, JEMORE e JEFE, dialoga con studenti e universitari sui grandi temi politici ed economici della contemporaneità, per raccontare la sua esperienza con i social e la sua passione per il giornalismo.

Tra gli altri appuntamenti in programma nella giornata: l’incontro e la visita guidata alla Biblioteca Gastronomica – Academia Barilla, seguita da un aperitivo, con omaggio del libro Pietro Barilla: «Tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio» di Francesco Alberoni (Rizzoli); l’Escape Room dell’orientamento, organizzato da Casco Learning in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Parma; Mi prendo il mondo…con The Economy of Francesco, in collaborazione con Comune di Parma e The Economy of Francesco; Booktok: Il mondo nei miei occhi, laboratorio di creazione contenuti su TikTok sul tema del lavoro, organizzato dal Sistema Bibliotecario del Comune di Parma in collaborazione con Liceo Scientifico G. Marconi; il laboratorio Macchine? Intelligenza Artificiale e letteratura, organizzato da Amici della Biblioteca San Leonardo APS, Associazione Montanara Laboratorio Democratico APS, il Liceo G.D. Romagnosi e il Liceo STEAM A. Olivetti; Raccontiamo l’impronta idrica…mangiando, in collaborazione con Vertical Farming Education APS; presentazione del libro Un glossario per riparare il linguaggio dell’economia (Città Nuova), a cura del Comune di Parma e The Economy of Francesco; gli incontri di Confartigianato Donna Impresa Parm; la presentazione dei servizi Orientagame, a cura della Camera di Commercio dell’Emilia Romagna; il laboratorio Mi concedo un sogno su educazione finanziaria e bilancio famigliare, organizzato da Ricrediti microcredito finanza etica a.p.s.; le visite guidate Laboratori Aperti. Alla scoperta del Centro Ricerche del Gruppo Chiesi, organizzate da Chiesi Farmaceutici S.p.a.; la performance artistica Si chiamava Stefano. Storia di un attimo irreversibile, a cura di Gianluca Foglia e W4W; apertura della mostra Una vita nel lavoro: costruire dentro un’amicizia, a cura dell’associazione Student Office Parma (Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo)

Sabato 27 gennaio

Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio è atteso Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso del web con un milione di follower su Instagram. Alle ore 15 propone la lectio magistralis Capire il mondo con la fisica e i social, a partire dal suo ultimo libro Ci vuole un fisico bestiale. Vi racconto i fisici più pop della storia (Mondadori Electa). Condividerà come abbia sviluppato il suo amore per una materia scientifica fondamentale per comprendere le leggi della natura e del mondo e racconterà le teorie e le invenzioni di sette scienziati che, tra imperfezioni e vulnerabilità, con le loro scoperte hanno rivoluzionato la vita di tutti.

Alle ore 16.30 la scrittrice e matematica Chiara Valerio presenta la lectio magistralis La matematica è un superpotere, a partire dai suoi libri, editi da Einaudi, in cui spiegherà come la matematica e le scienze non sono solo materie di scuola, ma strumenti per rivoluzionare il mondo, immaginare ciò che ancora non esiste e capire un po’ meglio il presente in cui viviamo. L’intervento sarà preceduto da un’introduzione di Chiara Mazzoli, Project Management & Processes Department Manager di Chiesi Farmaceutici, sul contributo offerto dalle materie STEM alla lettura e alla comprensione del mondo in cui viviamo e sull’importanza di evitare la disparità di genere nei percorsi scientifici.

Alle ore 18 salgono sul palco le giornaliste e scrittrici Annalisa Camilli e Benedetta Tobagi (tra le autrici del podcast Giornaliste) per un dialogo su Donne che hanno fatto la storia: Tina Merlin. Che ruolo hanno avuto le donne nella storia del giornalismo? Di quante voci femminili ci siamo ingiustamente dimenticati? Camilli e Tobagi raccontano com’è nato il progetto del podcast Giornaliste e la vicenda di Tina Merlin, giornalista, scrittrice e partigiana impegnata anche nelle battaglie per la parità di genere. Incontro in collaborazione con Einaudi, Storielibere.fm e Fondazione Circolo dei lettori. In apertura dell’incontro, le ragazze e i ragazzi della Direzione futura leggeranno la lettera che Liliana Segre invierà loro, in occasione della Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto.

Conclude la giornata la lectio magistralis dello scrittore Alessandro D’Avenia, alle ore 21, dal titolo C’ero una volta: la sfida di essere vivi e non solo viventi. Seguire le proprie passioni, coltivare i propri interessi. Cosa ci spinge all’amore per i libri e la letteratura, come i classici possono salvarci e indicarci la via nel mondo. L’esperienza di uno scrittore e insegnante, autore tra gli altri dei bestseller Resisti, cuore, Ciò che inferno non è e Bianca come il latte, rossa come il sangue, editi da Mondadori.

Tra gli altri appuntamenti in giornata: alle ore 11 il Paganini Congressi ospita la presentazione del dossier di candidatura della città a Capitale Europea per i Giovani 2027 Parma, una piazza per l’Europa, con Michele Guerra, Sindaco di Parma, e con le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alla stesura del documento; l’happening Il suono delle parole, performance audiovisiva e letture di testi sonorizzata con proiezioni multimediali al Paganini Congressi; mostra Una vita nel lavoro: costruire dentro un’amicizia, a cura dell’associazione Student Office Parma (Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo); i dialoghi World cafè. Stare bene al mondo, organizzati da CSV Emilia; Rebokids. Laboratorio di Coding e Robotica, organizzato da Casco Learning in collaborazione con Automation Farm

Domenica 28 gennaio

La giornata di domenica 28 gennaio, il medico e salutista Franco Berrino, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, alle ore 11.30 terrà la lectio magistralis Benessere e saggezza attraverso il cibo, un incontro sull’educazione alimentare a partire dal nuovo libro Fermare il tempo. Con piccole dosi di cibo e benessere (Solferino), su come mangiare bene per vivere meglio, sui consigli e le ricette per riuscire a districarsi tra le fake news legate all’alimentazione e raggiungere una condizione esistenziale di leggerezza.

Alle ore 15 dialogheranno insieme Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica e campionessa mondiale nei 100m Rana, 24 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, e Daniele Cassioli, sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita, nell’incontro Riprendersi il mondo attraverso lo sport. Saltare nel vuoto, superare ostacoli, affrontare sfide: lo sport non è solo metafora della vita, ma anche uno strumento di emancipazione, un mondo di storie potenti. In collaborazione con Piemme. In collaborazione con Giocampus.

Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice dei podcast e dei libri Morgana (pubblicati con Michela Murgia) e del podcast Sailor. Anatomia del corpo attraverso la moda alle ore 16.30 proporrà la lectio magistralis Vestire il mondo che cambia. Chi ha detto che la moda è un argomento frivolo? Discutere del modo in cui ci vestiamo vuol dire parlare di corpi, di società che cambiano, di idee che rivoluzionano il mondo. In collaborazione con Mondadori, Storielibere.fm e Camera nazionale della moda italiana.

La filosofa Giorgia Serughetti e lo scrittore Jonathan Bazzi alle ore 18 saranno protagonisti dell’incontro Libere tutte, liberi tutti. In tutto il mondo, donne di ogni età scendono di nuovo nelle piazze, per chiedere risposte contro la violenza di genere. Un confronto per parlare di femminismi e di battaglie per la libertà per tutte le donne e per tutti gli uomini che vogliono camminare con loro. In collaborazione con Minimum Fax.

Tra gli altri appuntamenti in giornata: Colazione di lavoro, un confronto tra il gruppo della Direzione Futura e alcuni imprenditori e imprenditrici di Parma, organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio; mostra Una vita nel lavoro: costruire dentro un’amicizia, a cura dell’associazione Student Office (Laboratorio Aperto del Complesso San Paolo); mostra Una vita nel lavoro: costruire dentro un’amicizia, a cura dell’associazione Student Office Parma (Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo)

Extra

Dopo le giornate della manifestazione, altri due appuntamenti coinvolgeranno il territorio: martedì 30 gennaio la presentazione del libro Una bella resistenza di Daniele Aristarco, a cura di La Feltrinelli Parma e ISISS Giordani; giovedì 28 febbraio un incontro dedicato alle studentesse e agli studenti della facoltà di Lettere dell’Università di Parma.

Le dichiarazioni

«La collaborazione con il Salone del Libro e le giornate di “Mi prendo il mondo” rappresentano un ulteriore tassello dell’articolato mosaico che sta prendendo forma attorno alla nostra comunità giovanile. Strettamente collegate al progetto di European Youth Capital, ai processi dello Youth Check e alle nuove linee delle politiche giovanili, queste giornate saranno occasione concreta di importanti riflessioni, grazie agli ambiziosi ospiti che saliranno sul palco e alle tantissime persone che parteciperanno». Michele Guerra, Sindaco Città di Parma

«Con la prima edizione di “Mi prendo il mondo” a Parma, il Salone del Libro si rivolge al suo pubblico affezionato di giovani, ai loro linguaggi e ai loro sogni. Abbiamo fortemente voluto affidare la curatela del programma alle ragazze e ai ragazzi, riunitisi nella “Direzione futura”, per pensare ai contenuti, agli ospiti e contribuire al lavoro di organizzazione e comunicazione. “Mi prendo il mondo” sarà per loro una finestra da cui provare a guardare il proprio futuro, incontrando, autori e autrici, artisti e artiste, figure che possano ispirare percorsi ed esperienze. Tanti saranno gli ospiti e i linguaggi – dalla scienza alla filosofia alla storia, dalla letteratura allo sport e molto altro – che offriranno ai ragazzi e alle ragazze di Parma un’occasione unica per crescere e mettersi in gioco».

Silvio Viale, Presidente Associazione Torino, la Città del Libro

«Mi prendo il mondo rappresenta una tappa fondamentale di un percorso intrapreso dalla nostra città, per rendere ancora più concreto l’impegno di Parma verso le giovani generazioni. Con Mi prendo il mondo del Salone Internazionale del Libro di Torino la nostra città diventa luogo d’incontro e di ispirazione per i giovani, che saranno i veri protagonisti di questi quattro giorni ricchi di ospiti e contenuti e questo ci rende molto orgogliosi: Fondazione Cariparma, infatti, ha premiato la bontà del progetto GenZ! e quest’oggi di fatto raccogliamo conferma di quanto avevamo inteso. Siamo al fianco di un progetto capace di guardare al futuro, che non si ferma con la Candidatura di Parma a Capitale Europea della Gioventù 2027 – obiettivo ambizioso e di grande valore – ma che pone l’accento su Parma, quale luogo di incontro, confronto e dialogo fra i giovani, per i giovani e con i giovani, in questo caso, con un partner d’eccezione come il Salone del Libro per oggi e per gli anni a venire. Ed è esattamente la cifra con la quale chiediamo ai nostri partner di progettare: volgendo lo sguardo al futuro per contribuire al benessere del nostro territorio».

Antonio Lunardini, Direttore Generale di Fondazione Cariparma

«Noi, ragazze e ragazzi della “Direzione futura” siamo felici di prendere parte a un progetto in cui le persone giovani hanno un ruolo centrale, in cui è possibile metterci in gioco, confrontarci tra noi, misurarci con ruoli e nuove sfide. Sentiamo forti l’entusiasmo e la responsabilità di partecipare alla prima edizione di questo progetto. Ci siamo ritrovate e ritrovati, abbiamo studiato, discusso dal vivo e online, creando un ambiente aperto e di socialità; non solo per dar forma a un programma che rispondesse alla varietà delle nostre domande, ma anche per lasciare la nostra impronta all’interno di un percorso più grande. Abbiamo scelto il nome “direzione futura” per esprimere l’approccio che ci unisce: veniamo da esperienze e scuole diverse, e siamo in cammino verso professioni e percorsi di studio altrettanto diversi. Ognuna e ognuno sta cercando la sua strada. Quello che condividiamo è una tendenza, una direzione: futura».

Le ragazze e i ragazzi della Direzione futura

I partner

“Mi prendo il mondo” è ideata e organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Città di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma: “Mi prendo il mondo – In dialogo con le nuove generazioni”.

I Partner di “Mi prendo il mondo”: Chiesi Farmaceutici, che promuove la ricerca scientifica e la diffusione delle conoscenze biomediche e supporta iniziative educative pensate per i più giovani, e Iren, per l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

Le collaborazioni: Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, Università di Parma, Jep-Junior Enterprise Parma, Jemore-Junior Enetrprise Modena Reggio Emilia, Jefel-Junior Enterprise Ferrara; Commissione per la candidatura della Città di Parma a European Youth Capital 2027; gli istituti scolastici di Parma e provincia; Confartigianato Donna Impresa Parma; Echo Media; Aurora Domus; Casco Leraning; Automation Farm; Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma; Assessorato alla partecipazione e all’associazionismo del Comune di Parma; Assessorato alla Pace del Comune di Parma; The Economy of Francesco; Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo APS; Associazione Montanara Laboratorio Democratico APS; Patto per la lettura; Vertical Farming Education APS; Student Office Parma, Student Office Bologna; CSV Emilia; Associazione Il paesaggio sonoro della lettura; Music Factory – Centro Giovani Montanara e Grupposcuola; Officina delle Arti Audiovisive; Associazione culturale VociInArte; Informagiovani del Comune di Parma; Assessorato alla Comunità giovanile; Camera di commercio dell’Emilia-Romagna, LED, Sia MPL, w4w, Fiere di Parma, Ricrediti microcredito e finanza etica a.p.s.

Le librerie: Libreria Diari di Bordo, La Feltrinelli, Mondadori Ghiaia, Il Libraccio, Libri e Formiche, Massimo Soncini, Polpo Ludo, Libraccio Parma