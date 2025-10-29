Quotidiano online di Parma

“Mi sa che tocca a noi”: poesia e ironia del circo contemporaneo al Teatro al Parco

Il Duo Zanapia in scena a Parma con uno spettacolo tra acrobazie, sogni e umanità. 1 e 2 novembre al Parco Ducale

di Tatiana Cogo

Sabato 1 novembre alle 21 e domenica 2 novembre alle 18:30, il Teatro al Parco di Parma (Parco Ducale, 1) ospita Mi sa che tocca a noi, spettacolo di circo contemporaneo firmato dal Duo Zanapia, composto da Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaboni.

Prodotto da Petit Cabaret 1924, lo spettacolo intreccia monociclo, ruota Cyr e giocoleria in un racconto scenico poetico e sorprendente, dove tecnica e leggerezza si fondono per dar vita a un linguaggio universale, capace di emozionare spettatori di tutte le età.

Tra un sorriso e un battito di cuore, Mi sa che tocca a noi diventa un invito a lasciarsi stupire, a riscoprire la meraviglia e la delicatezza che solo il circo sa evocare.
Uno spettacolo adatto a tutti, ma pensato soprattutto per chi conserva uno sguardo sensibile sul mondo — un piccolo viaggio nel territorio dell’equilibrio, dell’umanità e del sogno.

Biglietteria e informazioni

La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (chiusa il giovedì).
I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket. biglietteriabriciole@solaresdellearti.it; tel. 0521 992044; www.solaresdellearti.it.

Leggi anche:

Teatro Due per i Piccoli: la magia del teatro dai 4 ai 99 anni

Teatro Farnese, concerto del compositore e pianista Federico Albanese

Traiettorie 2025 apre con Ensemble Multilatérale al Ridotto del Regio

“Zuzu nel Paese delle Ombre” debutta al Teatro al Parco: un viaggio tra paure e immaginazione

ParmaJazz Frontiere ricorda Ugo “Ughetto” Minetti alla Casa della Musica

A Teatro Due, il 30 e il 31 ottobre, in scena “Beyond Caring” di Alexander Zeldin

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies