“Mi sa che tocca a noi”: poesia e ironia del circo contemporaneo al Teatro al Parco

Sabato 1 novembre alle 21 e domenica 2 novembre alle 18:30, il Teatro al Parco di Parma (Parco Ducale, 1) ospita Mi sa che tocca a noi, spettacolo di circo contemporaneo firmato dal Duo Zanapia, composto da Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaboni.

Prodotto da Petit Cabaret 1924, lo spettacolo intreccia monociclo, ruota Cyr e giocoleria in un racconto scenico poetico e sorprendente, dove tecnica e leggerezza si fondono per dar vita a un linguaggio universale, capace di emozionare spettatori di tutte le età.

Tra un sorriso e un battito di cuore, Mi sa che tocca a noi diventa un invito a lasciarsi stupire, a riscoprire la meraviglia e la delicatezza che solo il circo sa evocare.

Uno spettacolo adatto a tutti, ma pensato soprattutto per chi conserva uno sguardo sensibile sul mondo — un piccolo viaggio nel territorio dell’equilibrio, dell’umanità e del sogno.

Biglietteria e informazioni

La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (chiusa il giovedì).

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket. biglietteriabriciole@solaresdellearti.it; tel. 0521 992044; www.solaresdellearti.it.