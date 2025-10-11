Michele Bufo è il nuovo Ceo dell’aeroporto Verdi

Il Consiglio di Amministrazione di So.Ge.AP, la società che ha in gestione l’Aeroporto Internazionale di Parma “Giuseppe Verdi”, ha nominato ieri Michele Bufo nuovo CEO con effetto immediato.

Bufo, che era già entrato nel cda e succede ora nel ruolo di CEO a Carlos Criado, vicepresidente della nostra società Centerline Airport Partners, è un manager con una lunga esperienza nella gestione di scali aeroportuali. Già direttore generale e commerciale di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani, ha lavorato per diversi anni anche come dirigente per l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (Enav).

“Il dottor Bufo è un professionista esperto al quale ci siamo rivolti per implementare un piano industriale e finanziario che consenta alla società di attivare nuove opportunità e di portare a termine con successo il turnaround dell’aeroporto”, commenta Andrew O’Brian, presidente di Centerline Airport Partners.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Centerline Airport Partners e a Sogeap per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Sono convinto che l’aeroporto di Parma abbia tutto il potenziale per svilupparsi con la collaborazione e il supporto della Regione Emilia Romagna e del Comune di Parma. In questo percorso, penso che le competenze che ho maturato saranno utili per raggiungere gli obiettivi”, dichiara il nuovo ceo Michele Bufo.