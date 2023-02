“Alle primarie? Sì, ci andrò”. In un’intervista rilasciata a Repubblica nazionale il sindaco di Parma Michele Guerra ha dichiarato voterà per Stefano Bonaccini alle primarie del Pd in programma il 26 febbraio, “perchè lui sa allargare il campo del centrosinistra”.

“Grazie caro Sindaco, grazie Michele Guerra. Il tuo sostegno, dopo aver riportato il centrosinistra al governo di Parma dopo 25 anni, e’ per me molto importante” ha postato su Twitter Bonaccini.