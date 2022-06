Michele Guerra: “Benessere degli animali a Parma, un segno di civiltà”

La città di Parma è sempre stata attenta agli animali con decine di associazioni pronte ad aiutare le loro condizioni di vita; eppure il tema dell’attenzione nei confronti degli animali in generale, e di quelli di affezione in particolare, viene ancora considerato un ‘di più’ mentre è parte integrante della qualità della vita di una città. Collaborare e mettere in campo misure a volte molto semplici, ma efficaci, è un segno di civiltà, un orgoglio per Parma.

“Comprendere le esigenze, lavorare prima, studiare e mettere in atto strategie – dice Isotta Violanti candidata della lista civica Michele Guerra Sindaco – vuol dire non trovarsi un domani in situazioni di difficile gestione. Per questo, con la nostra lista, abbiamo immaginato un piano di sostegno alle persone in difficoltà per sterilizzazioni e spese veterinarie, anche attraverso convenzioni con ambulatori privati, con particolari attenzioni a chi adotta cani e gatti, in special modo per animali anziani o bisognosi di cure speciali e lavorare seriamente per contrastare il fenomeno del randagismo felino.

Se parliamo di spazi pubblici, allora, sono da mettere in atto semplici azioni, utilissime: è fondamentale manutenere le aree cani in modo adeguato per garantire la sicurezza degli animali e delle persone; nei giardini pubblici rendere disponibili fontanelle per l’acqua e cestini per la raccolta delle deiezioni, ma anche evitare interventi nei periodi delicati per la vita di uccelli e di altri animali selvatici e nelle ristrutturazioni degli edifici, per evitare la distruzione dei nidi. Fondamentale sarà poi intensificare ed istituzionalizzare la collaborazione tra l’amministrazione e le associazioni di volontari. Il Sindaco, quale primo responsabile della salute della città, è responsabile di tutti gli animali del territorio – conclude Violanti – Michele Guerra ha molto chiara questa responsabilità e sono certa che saprà renderci tutti orgogliosi di Parma anche in questo delicato tema”.

“La mia amministrazione – dice Michele Guerra candidato sindaco per Uniti Vince Parma – intende grande attenzione ai nostri parchi cittadini ed ai giardini anche attraverso personale che sarà dotato di una specifica formazione inerente le necessità di tutela della biodiversità, nel rispetto di tutti gli animali che abitano la città, sia domestici che selvatici. Tutela della fauna che abita il laghetto del Parco Ducale. Vorremo porre particolare attenzione alla situazione relativa ai gattili, ricercando, ove possibile, anche nuove soluzioni strutturali e gestionali, di concerto con le Associazioni. Rafforzeremo il ruolo del Garante Benessere Animale, in modo tale che possa essere un punto di riferimento tempestivo ed efficace per gli utenti e garantiremo alle Associazione ed ai cittadini, un ascolto costante ed attento – conclude Guerra – per affrontare al meglio non solo i problemi comuni, ma anche le nuove emergenze che, parlando di animali in città, certamente si presenteranno”.