Michele Guerra inaugura i suoi canali social

Michele Guerra, candidato Sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno, ha lanciato oggi la sua campagna elettorale anche sui principali social media.

“Care amiche e cari amici, a partire da oggi utilizzerò questo spazio per raccontarvi come immagino la Parma dei prossimi anni”: recitano così le prime righe del post sulla pagina Facebook.

E ancora: “Negli ultimi giorni ho iniziato ad incontrare molti di voi: ragazze e ragazzi, uomini e donne di Parma, la cui voce esprime con chiarezza le aspettative, le esigenze e i desideri della nostra comunità. Il percorso che abbiamo iniziato e che proseguirà nelle prossime settimane ha l’ambizione di ruotare attorno a tre temi: partecipazione, vicinanza e cura”.

I canali social di Guerra, presente da oggi anche su Instagram e Twitter, saranno innanzitutto strumento di dialogo, informazione e confronto. Una piattaforma aperta per costruire assieme a cittadini, associazioni, comitati, parti sociali la visione della Parma che verrà.

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo, a livello nazionale e internazionale, è essenziale che la cittadinanza sia parte attiva nella definizione dei bisogni cui dare risposta e delle soluzioni più efficaci da mettere in campo. Per questo motivo chiedo a voi di utilizzare questo canale per suggerire proposte, indicare problemi e costruire insieme la nostra città”, conclude Guerra.