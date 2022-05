Michele Guerra incontra il quartiere San Leonardo: “Le mie proposte”

“Ieri sera a San Leonardo tante persone e un bel confronto sul futuro del Quartiere e della Città.”

Il candidato di centrosinistra Michele Guerra ha incontrato nel quartiere San Leonardo cittadini e abitanti per il suo tour di ascolto della comunità cittadina “Parma fa 13”. Sala della parrocchia gremita di persone, alcune sono intervenute per approfondire alcuni aspetti e proporre nuove iniziative da sviluppare negli anni a venire.

“Abbiamo molte idee e proposte sul quartiere San Leonardo, questa zona della città merita cura e attenzione. È per questo che nel nostro programma elettorale abbiamo fortemente voluto inserire un pacchetto di iniziative specifiche su questa realtà. La riqualificazione integrale di Parco Nord, per esempio, ha l’obiettivo di ridare lustro a una zona dove il parco può diventare il centro di diverse attività del quartiere.

Dobbiamo quindi valorizzare questo polmone verde strategico per rilanciarne la vivacità e l’utilizzo. Ma non solo, vogliamo estendere le zone 30 perché i cittadini giustamente lamentano eccessi di velocità. All’interno di un grosso progetto per la città di riqualificazione delle scuole rientra anche la primaria Micheli. Finalmente siamo in dirittura d’arrivo con la riattivazione del distretto socioculturale WoPa. Non dimentico neanche la pista ciclabile di Via Pasubio, che andrebbe a mettere un altro tassello e servizio per la mobilità del quartiere.

Grazie a chi ha partecipato abbiamo raccolto spunti e proposte preziose per il nostro percorso, perché il dibattito è fondamentale alla crescita del San Leonardo e di tutta la città”, afferma Guerra.