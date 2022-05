Michele Guerra: “Mettiamo al riparo il Futuro di Parma, tuteliamo i giovani e le loro esigenze”

“La prossima Amministrazione cittadina dovrà affrontare le drammatiche conseguenze che due anni di crisi pandemica hanno portato sul benessere fisico e psicologico dei bambini e degli adolescenti della nostra città. Dobbiamo prenderci cura oggi di questi temi, per mettere in sicurezza quella che sarà la Parma del futuro. La nostra azione comprenderà tutti i settori, non solo quello sanitario, ma soprattutto l’ambito scolastico e dell’integrazione sociale”.

Per Michele Guerra, candidato di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, la futura amministrazione non potrà non mettere in campo e sostenere iniziative volte alla promozione del benessere e della tutela psicologica dei giovani e dei giovanissimi che coinvolgano le istituzioni, i presidi di cura – a partire dai Consultori familiari – le associazioni e le categorie professionali.

Le iniziative proposte dal candidato puntano ad integrare e aumentare gli interventi di assistenza e tutela delle nuove generazioni, anche alla luce degli allarmanti dati dell’emergenza pandemica per i ragazzi nei settori della salute, della scuola e della protezione sociale. Tra le azioni che saranno messe in campo spiccano i programmi per la genitorialità: iniziative finalizzate all’assistenza attenta e al sostengono del benessere psicologico di genitori e persone che si prendono cura dei bambini.

Un’altra iniziativa volta alla cura delle esigenze dei giovani parmensi sarà il potenziamento, in concerto con l’Azienda USL di Parma, dello Spazio Giovani della Casa della Salute di Via Fratti.

“A questi temi dovrà essere riservata un’attenzione particolare – afferma il Candidato – proporrò un Patto educativo territoriale Per coinvolgere tutti gli attori dell’associazionismo e del mondo della scuola al fine di sviluppare e incardinare iniziative volte alla promozione di corretti stili di vita dei giovani, dal sostegno psicologico all’educazione alimentare”.