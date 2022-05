Michele Guerra: “Mezzi pubblici gratuiti per gli under 18. E al sabato per chi si reca in centro storico”

“Parma merita un trasporto sostenibile e diffuso, è per questo che stiamo mettendo a terra un pacchetto di iniziative mirate ad incrementare i collegamenti tra i quartieri, abbattere le emissioni di CO2 e salvaguardare le esigenze di mobilità di tutti, il tutto senza lasciare indietro i soggetti più deboli”.

Nel programma della coalizione a supporto di Guerra sono diversi i punti sul tema della mobilità green, si prevede infatti di incentivare il trasporto pubblico locale e le forme di mobilità elettrica condivisa puntando a fornire alla città 200 auto elettriche a postazione libera e almeno 40 nuovi mezzi elettrici o ibridi mirati al trasporto ecosostenibile.

Il Piano prevede alcune misure volte a salvaguardare i soggetti svantaggiati. “Miglioreremo l’accessibilità al centro storico, che è il cuore pulsante della nostra città, puntando su mezzi di trasporto pubblico di piccole dimensioni e a basso impatto, che permettano un servizio capillare partendo dall’anello della circonvallazione e che ci consentano di ragionare contemporaneamente sulla revisione del modello di trasporto pubblico fino ad oggi adottato”, aggiunge Guerra.

Un altro tema, sempre più centrale nel dibattito cittadino, è come coinvolgere i giovani parmensi nella transizione ecologica della mobilità. Su questo il Candidato di centrosinistra propone di rendere gratuiti tutti i mezzi pubblici per la popolazione cittadina under 18. La futura amministrazione Guerra, sempre sul tema della gratuità dei mezzi, si impegna alla sperimentazione del “sabato gratuito” per chi si reca in centro storico, proposta utile- secondo Guerra- anche ad attivare politiche di rilancio dei centri commerciali storici e rivitalizzare il centro urbano.