Michele Guerra: “Parma città della legalità”

Il Candidato Sindaco di centrosinistra Michele Guerra propone alla città un pacchetto di iniziative volte a rendere la città immune ed ancora più estranea alle attività malavitose e criminali.

“Vogliamo essere in prima linea nel prevenire e combattere l’infiltrazione delle organizzazioni criminali e mafiose. Dopo tutto il lavoro svolto in questi anni, la città non può permettersi di tornare a muoversi in acque torbide, ed è per questo che ci impegneremo a promuovere ulteriormente una cultura che rifiuti ogni forma di violenza e discriminazione. A Parma non ci sarà spazio per queste cose”.

in particolare, la proposta del candidato prevede di potenziare il ruolo trasversale della “Delega alla legalità”, attivando regolarmente momenti di sensibilizzazione sul territorio con scuole e associazioni di categoria. Un altro passo fondamentale che dovrà compiere la città, secondo Guerra, è sottoscrivere un “Patto per la legalità” con l’attivazione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali di controllo, le associazioni, la Provincia, i Sindacati, l’Università, la Camera di commercio e le aziende del territorio.

Il Piano proposto prevede inoltre una serie di norme finalizzate al contrasto delle potenziali infiltrazioni negli appalti di servizi e dei lavori pubblici su tutto il territorio parmense, potenziando la sinergia, già in essere, con l’Osservatorio permanente per la legalità dell’Università di Parma.

Infine, conclude il Candidato: “Proseguiremo il contrasto all’abusivismo e alle contraffazioni, come obiettivo della Polizia locale, e proseguiremo il contrasto alle ludopatie e ai circuiti del gioco d’azzardo illegale”.