Michele Guerra: “Prendiamoci più cura dei nostri anziani, la memoria storica della città”

“Avere rispetto e prendersi cura della generazione dei nostri anziani è un dovere. I nostri anziani rappresentano un patrimonio di memoria e conoscenza inestimabile e indispensabile per una città che vuole proiettarsi sul futuro, nulla cresce senza radici. È per questo che io e la mia squadra abbiamo inserito nel programma degli interventi puntuali per le loro esigenze.”

Per Michele Guerra, candidato di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, la futura amministrazione non potrà non mettere in campo iniziative volte alla tutela della dignità degli anziani. Nel piano presentato alla città ci sono numerose iniziative a riguardo, come il potenziamento delle verifiche sulla qualità dei servizi socio-assistenziali agli anziani, potenziando, in capo al Comune, attività di verifica sulla qualità di funzionamento, soprattutto tecnico e relazionale, sia delle tradizionali strutture residenziali e semiresidenziali, sia delle nuove case famiglia.

L’istituzione di tale servizio dedicato al monitoraggio della qualità del funzionamento delle strutture dedicate alla terza età avrà lo scopo di verificare siano rispettati gli standard qualitativi nell’erogazione dei servizi, ma soprattutto di rilevare eventuali criticità. “Troppo spesso si sente parlare di episodi di violenza o maltrattamenti, è ciò non può e non deve succedere a Parma”, afferma Guerra.

Il candidato punta a utilizzare nuovi strumenti informatici per tale monitoraggio delle prestazioni, il tutto nell’ottica della ‘personalizzazione’ della risposta al bisogno di cura.