Michele Guerra presenta la sua lista civica “Michele Guerra Sindaco”. Età media 34 anni

“Lo sguardo al futuro ha radici profonde”: questo il claim scelto dalla lista civica in sostegno alla candidatura di Michele Guerra come sindaco di Parma per il prossimo quinquennio.

“Il futuro è quello che oggi vedo negli occhi dei miei compagni di strada, nella loro voglia di essere parte di questo tempo lungo, di mettere la loro intelligenza, la loro competenza e il loro volto al servizio della città che ci osserva. Della città che, come è accaduto a me, li ha guardati e li ha fatti innamorare e che ora li invita, in un impegno civico e pubblico, a restituire, ad agire, a dimostrarle il proprio amore”, commenta così il candidato sindaco Michele Guerra, presentando il simbolo e la composizione della lista “Michele Guerra Sindaco” per le elezioni del 12 giugno 2022, alla Cantina Canistracci.

32 i candidati al Consiglio Comunale, per un’età media di 34 anni, tra figure di grande esperienza e giovani inseriti in diversi mondi della città, pronti a dare il loro contributo con entusiasmo ed energia alla campagna prima, e all’azione consigliare ed amministrativa poi. Ci sono parmigiani da generazioni e “nuovi parmigiani”, arrivati da altre città italiane e dall’estero, che qui si sono sentiti a casa, portando valori e arricchimento culturale.

“Le loro esperienze, le loro professioni, il loro talento – conclude Michele Guerra – rappresentano i tanti volti di Parma”.

Di seguito la lista dei candidati.