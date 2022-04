Michele Guerra: “San Ludovico spazio di aggregazione e cultura nel centro storico”

“Il centro storico ha bisogno della presenza attiva e creativa dei giovani e occorre uno spazio dove possano incontrarsi, dialogare e costruire la loro idea di comunità. Per fare questo bisogna affidare loro un luogo, che consenta di agire ed esprimersi in piena libertà.”

Lo dichiara Michele Guerra, candidato sindaco del centrosinistra alle comunali di Parma.

“La Galleria San Ludovico è il luogo giusto, per progettare rassegne, dibattiti, esposizioni, per organizzare attività musicali e teatrali. Le esperienze programmate in quello spazio attraverso i progetti di “Abecedario d’artista” hanno dimostrato la profondità e la trasversalità della rigenerazione giovanile nel cuore della città. San Ludovico deve diventare un punto di riferimento per i giovani della nostra città e non solo.”