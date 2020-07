Michele Pertusi e la Filarmonica Toscanini diretta da Sebastiano Rolli: doppio concerto al Parco della Musica di Parma

Michele Pertusi, cantante di fama internazionale, parmigiano doc, oggi uno dei maggiori interpreti lirici contesi dai teatri di tutto il mondo, sarà sabato 31 luglio e domenica 1 agosto al Parco della Musica di Parma per un doppio concerto con la Filarmonica Toscanini diretta da Sebastiano Rolli. In programma celeberrime romanze del repertorio italiane (molte delle quali appositamente arrangiate per orchestra da camera da Valter Sivilotti), brani sinfonici tratti dalle opere più celebri e arie d’opera. Una carrellata capace di esaltare le doti vocali del grande interprete e di attrarre il pubblico che lo segue.

La serata sarà aperta dalla Sinfonia da Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, cui seguiranno le Romanze di Francesco Paolo Tosti (Luna d’estate, Aprile, La mia canzone, L’ultima canzone), i due Preludi dall’Atto I e dall’Atto III da La traviata di Giuseppe Verdi, la romanza per archi Crisantemi di Giacomo Puccini. A seguire il celeberrimo Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e altre romanze famose, come Mia sposa sarà la mia bandiera di Augusto Rotoli, La serenata e Io ti sento di Tosti , l’aria A sera da La Wally di Alfredo Catalani, Musica proibita di Stanislao Gastaldon e Vieni! di Luigi Denza.

Il modo più semplice per avere i biglietti è acquistarli (solo biglietti singoli) sul sito della Toscanini www.biglietterialatoscanini.it. Se si desidera acquistare posti tra loro vicini, nel rispetto delle misure anti-Covid, occorre contattare la biglietteria de La Toscanini al n. 0521.391339 o scrivere a biglietteria@latoscanini.it per essere informati sulle modalità di registrazione e le categorie per cui è possibile (tra le altre familiari, congiunti, conviventi, categorie esentate dall’obbligo). La biglietteria del CPM Toscanini, Parco della Musica (ex-Eridania) Viale Barilla 27/a, Parma sarà aperta al martedì al sabato ore 10-13, giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 (nelle serate di concerto al Parco della Musica anche dalle 19.00 alle 21.30). I biglietti costano € 15; il biglietto ridotto numerato (riservato esclusivamente ai sostenitori della campagna Iorinuncioalrimborso) € 10.

Informazioni 0521/391339, biglietteria@latoscanini.it.

La rassegna ha il sostegno di Conad Centro Nord, che ha anche deciso di mettere a disposizione dei propri clienti qualche ingresso omaggio per ciascuno dei concerti. I biglietti offerti da Conad sono a disposizione dei clienti possessori di tessere Conad Carta Insieme e Carta Insieme Più (Conad Card) sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le modalità con cui richiederli, le informazioni e il ritiro biglietti presso la biglietteria della Toscanini.

Si ricorda che l’accesso avverrà esclusivamente dall’ingresso di via Madre Teresa di Calcutta e che il parcheggio dell’Auditorium di via Toscana è indisponibile. Gli ingressi di via Toscana, viale Barilla e dal parco Falcone/Borsellino chiuderanno alle 19.

Tutti gli spettatori dovranno indicare nome e cognome in modo che sia possibile abbinarne l’identità al posto occupato in sala. Gli appartenenti a categorie per le quali non vale il distanziamento sociale dovranno indicare la loro condizione e sottoscrivere l’apposita dichiarazione di responsabilità prima di acquistare i biglietti. Questa procedura non è possibile negli acquisti online.

Aemilia è resa possibile dal contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Monte Parma, Camera di Commercio di Parma e Conad Centro Nord. CePIM spa è partner istituzionale della Fondazione Arturo Toscanini.