Michele Vanolli: “Mi ricandido alla segreteria cittadina del Pd”

“Nelle ultime settimane si è aperta la fase congressuale del Partito Democratico in tutta l’Emilia-Romagna, dando avvio ad un periodo che vedrà il rinnovo, a tutti i livelli, degli organismi del Partito. Ho pertanto deciso di ripresentare la mia candidatura a segretario cittadino del Partito Democratico di Parma perché penso che il PD della nostra città, Parma, abbia il dovere di rafforzare l’impegno ed il lavoro svolto della segreteria cittadina degli ultimi quattro anni.”

Lo scrive Michele Vanolli, segretario cittadino del Pd di Parma uscente e ricandidato (LEGGI). “A partire dall’ascolto di tutte e tutti – come già fatto nell’ultimo anno con il progetto “Rigenerazioni – Immagina Parma domani” promosso dalla segreteria cittadina e allargato ai circoli del PD – e di quelle sensibilità, attente ai valori che stanno a cuore alla nostra comunità, e che il nostro partito deve puntare a coinvolgere sempre più. Nel farlo, con l’entusiasmo e la passione delle sfide importanti, sono certo che il nostro partito saprà essere, come già sta facendo, l’elemento in grado di unire attorno a sé tutto il centrosinistra e guidarlo alla vittoria delle prossime amministrative. Per questo, e per le ragioni che avrò modo di esprimere nelle prossime iniziative in cantiere, mi candido e sono in campo per la segreteria cittadina. Nelle settimane che verranno vorrò incontrare tutte le iscritte e tutti gli iscritti del nostro Partito in città, anche e soprattutto nel segno dell’ascolto delle loro idee e proposte per il futuro di Parma e del ruolo del nostro partito in città.”