Michele Vanolli (Pd): “Costruiamo l’opposizione a questo Governo, alla migliore tradizione della peggiore destra”

Per prima cosa grazie. Grazie a chi ha votato, dimostrando ancora una volta la vitalità del Partito Democratico, nonostante tutto. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo: ai militanti, ai circoli, all’organizzazione. Siamo l’unico partito in grado di organizzare uno spazio di partecipazione democratica di questo livello e non è mai banale ricordarlo.

Congratulazioni ad Elly Schlein e grazie a Stefano Bonaccini, ma anche a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Per la nuova segretaria e per tutto il Partito Democratico si apre, da oggi, una fase veramente nuova.

Le novità sono molte a partire dalla più evidente, ciò che abbiamo per la prima volta una segretaria donna, ma anche per la sua storia politica e perché, per la prima volta, il voto delle primarie aperte ha ribaltato il voto degli iscritti nei circoli.

Penso che, sotto questo ultimo aspetto, una riflessione debba essere fatta prima del prossimo congresso, senza con questo – ovviamente – nulla togliere alla vittoria di Schlein.

Da oggi inizia davvero il viaggio per costruire, tutti insieme, l’opposizione politica e sociale al governo della destra che, in pochi mesi, ha già dimostrato chiaramente la propria natura: forti con i deboli e deboli con i forti, nella migliore tradizione della peggiore destra.

Tocca a noi la guida dell’opposizione e la costruzione dell’alternativa perché, senza il Partito Democratico, semplicemente non esiste il centrosinistra, non dimentichiamolo mai.

Michele Vanolli – Segretario Cittadino Pd Parma