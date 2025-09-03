Migranti, Fregolent (IV): “Su minori non accompagnati governo assente”

“I comuni italiani sono stati lasciati soli. Parma in due anni ha accolto 292 minori stranieri non accompagnati, spendendo oltre un milione di euro, di cui più di 800mila a carico del Comune. Ma da Roma arrivano solo promesse e fondi ridicoli: appena 115 milioni per tutto il Paese nel 2025, una cifra che non copre nemmeno lontanamente i costi reali”.

“E non lo diciamo noi solo che siamo all’opposizione. È l’Anci ad aver denunciato pubblicamente l’insostenibilità di questa situazione. Il ministro Piantedosi deve attivarsi per rimborsare le spese sostenute dai Comuni e garantire risorse vere e strutturali”.

Così la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent che sul tema ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno

“Devono essere riconosciute ai Comuni – spiega – le spese per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati. È inaccettabile che territori già in sofferenza si trovino a gestire da soli un’emergenza nazionale, mentre il governo Meloni si limita a circolari e annunci. Parma e tutti i Comuni italiani meritano rispetto”.