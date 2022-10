Miki è solo, qualcuno vuole prendersi cura di lui?

Lui è Miki, si trova a Parma, è un dolce e tranquillo piccolo cagnolino di 12 anni che ha sempre vissuto in famiglia ma che è davvero molto sfortunato: ha perso il suo primo papà, dopodiché è stato accolto e curato da una signora che purtroppo ora è entrata in una casa di cura e non potrà mai più occuparsi di lui.

Miki è entrato oggi nella pensione per cani. Il suo smarrimento e il suo spaesamento sono davvero pesanti da sopportare.

È davvero un cagnolino bravo, in salute e può convivere anche con altre femmine.

Se interessati a venire a conoscerlo chiamare al numero di telefono 3407616994.

Monica