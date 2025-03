Milena Rondinone è la nuova segretaria cittadina di Forza Italia Parma

Si apre una nuova stagione per Forza Italia a Parma.

Ieri mattina al Novotel si è svolto un partecipato congresso cittadino che ha visto Milena Rondinone eletta a Segretaria cittadina del partito, raccogliendo il testimone da Laura Schianchi. Rondinone, già referente provinciale per la cultura di Forza Italia, ha ottenuto un ampio sostegno: la sua lista è stata supportata da 45 membri, con l’appoggio aggiuntivo di oltre sessanta firmatari.

“È un momento di grande emozione per me – ha dichiarato la neo-segretaria – ma anche di profonda responsabilità. Il partito che oggi rappresento in città, guidato in modo autorevole da Antonio Tajani a livello nazionale e da Pietro Vignali in Emilia-Romagna, è quella forza non ideologica e pragmatica, aperta al mondo civico, che affronta concretamente le reali istanze dei cittadini. Parma ha bisogno di un cambiamento profondo: tra due anni si tornerà alle urne e la città è oggi più sporca, più insicura e più abbandonata che mai. Forza Italia dovrà essere il riferimento di chi chiede più decoro, più sicurezza e più sviluppo per il nostro territorio.”

Soddisfazione anche da parte di Matteo Agoletti, coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha sottolineato come questa elezione segni “l’inizio di un nuovo ciclo per il partito in città, fatto di volti nuovi, entusiasmo e voglia di fare. Forza Italia si conferma una comunità politica dinamica e radicata, capace di ascoltare i cittadini e tradurre le loro esigenze in proposte concrete.”

All’incontro era presente anche Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, che ha posto l’accento su alcune priorità che il nuovo coordinamento cittadino dovrà affrontare con determinazione. “La sicurezza resta il tema più urgente: i cittadini sono esasperati da furti, vandalismi e microcriminalità. A questo si aggiunge il degrado che avanza e la crisi del commercio nel centro storico, con negozi che chiudono e strade sempre più spente. Serve un cambio di passo e mi auspico che questo coordinamento cittadino sia in prima linea con forza per restituire a Parma il decoro e la vivibilità che merita.”