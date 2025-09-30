Ultime notizie
Banner

Minacce con una bottiglia in un bar di Parma: scatta il Daspo urbano per un 48enne

Il questore firma il divieto di accesso ai locali pubblici dopo l’aggressione avvenuta in via Veterani dello Sport

di Tatiana Cogo

Un pomeriggio di tensione in un bar di via Veterani dello Sport si è concluso con un provvedimento severo: un 48enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, non potrà accedere a bar, locali e pubblici esercizi della zona per i prossimi due anni.

Il fatto è accaduto il 24 settembre, quando l’uomo ha minacciato il fratello brandendo una bottiglia di vetro. Nonostante i tentativi di calmarlo, l’aggressore ha continuato con atteggiamenti violenti, arrivando a lanciare la bottiglia che ha colpito di striscio la vittima al volto, scatenando una colluttazione. Quest’ultimo, impaurito, si è rifugiata nella propria auto fino all’arrivo delle Volanti.

Dopo l’intervento e la denuncia per lesioni e minacce aggravate, la Divisione Anticrimine della Questura di Parma ha avviato l’istruttoria che ha portato il Questore ad adottare un provvedimento di Dacu (Divieto di accesso a locali pubblici) ai sensi dell’articolo 13-bis del D.L. 14/2013.

Per due anni l’uomo non potrà accedere ai locali pubblici situati nell’area del bar dove si sono verificati i fatti, né sostare nelle immediate vicinanze, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.

Leggi anche:

Parma: arrestato 28enne violento in via San Leonardo, necessario il taser per fermarlo

Porto abusivo di armi e irregolarità: tre interventi della Polizia nel cuore della città

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

 

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it