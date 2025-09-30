Minacce con una bottiglia in un bar di Parma: scatta il Daspo urbano per un 48enne

Un pomeriggio di tensione in un bar di via Veterani dello Sport si è concluso con un provvedimento severo: un 48enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, non potrà accedere a bar, locali e pubblici esercizi della zona per i prossimi due anni.

Il fatto è accaduto il 24 settembre, quando l’uomo ha minacciato il fratello brandendo una bottiglia di vetro. Nonostante i tentativi di calmarlo, l’aggressore ha continuato con atteggiamenti violenti, arrivando a lanciare la bottiglia che ha colpito di striscio la vittima al volto, scatenando una colluttazione. Quest’ultimo, impaurito, si è rifugiata nella propria auto fino all’arrivo delle Volanti.

Dopo l’intervento e la denuncia per lesioni e minacce aggravate, la Divisione Anticrimine della Questura di Parma ha avviato l’istruttoria che ha portato il Questore ad adottare un provvedimento di Dacu (Divieto di accesso a locali pubblici) ai sensi dell’articolo 13-bis del D.L. 14/2013.

Per due anni l’uomo non potrà accedere ai locali pubblici situati nell’area del bar dove si sono verificati i fatti, né sostare nelle immediate vicinanze, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.