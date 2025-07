Minacciano i controllori della TEP: la Polizia denuncia due persone

Ieri pomeriggio un equipaggio delle volanti è intervenuto in piazzale Santa Croce a seguito della segnalazione pervenuta alla polizia da parte di un’autista della Tep, in merito a una lite in corso sull’autobus e in virtù della quale era stato costretto ad arrestare la corsa.

l controllori presenti a bordo dell’autobus, infatti, sono stati insultati, minacciati e spintonati da due passeggeri stranieri i quali erano sprovvisti del titolo di viaggio.

I passeggeri invitati dai controllori ad esibire un documento identificativo hanno invece declinato oralmente le proprie generalità. Il personale Tep, ritenendo plausibile che le generalità potessero essere false, hanno informato gli uomini che gli avrebbero dovuto scattare delle foto. Ne è seguita una colluttazione tra i due passeggeri e i controllori culminata con spintoni.

L’autista, data la situazione ha arrestava l’autobus fino all’arrivo della Polizia.

I due uomini sono stati accompagnati in Questura per essere identificati: si è trattato di un cittadino straniero 50enne con precedenti per stupefacenti e reati contro la persona e un 18enne straniero con precedenti per reati contro il patrimonio.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.