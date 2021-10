Mini Digital Festival: al via il master dell’Università di Parma

Un prima e un dopo pandemia. Che ci consegna un mondo e una società che in un anno e mezzo sono profondamente mutati.

Il web, la rete, la comunicazione digitale sono stati e sono i principali artefici di trasformazioni epocali. Che erano già in corso ma che covid 19 ha accelerato, materializzando realtà inedite e disegnando un eco-sistema digitale nel quale dobbiamo tutti abituarci a vivere. Iniziando anzitutto a fare i conti con i ritardi culturali e tecnologici che ci pongono come paese agli ultimi posti delle graduatorie europee.

Il master in comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma da 8 anni – è stato fra i primi in Italia – fa formazione innovativa e sperimentale. Con un approccio teorico-pratico che fonde il rigore accademico con le migliori professionalità e competenze di mercato in ambito comunicativo e giornalistico. E un’attenzione e curiosità per le questioni emergenti che si sono tradotte in questi anni in ricerche, report, progetti multimediali e attività seminariali e convegnistiche aperte a un pubblico professionale più ampio.

Come nel caso del Mini Digital Festival previsto per il 14.15.16 ottobre, che idealmente segna la fine del Master 2020-21 e l’inizio il prossimo novembre dell’edizione 2021-2022.

I vari appuntamenti sono aperti alla partecipazione non solo dei masteristi delle diverse edizioni, ma dell’intero mondo, studentesco e professionale, della comunicazione, del web, dei servizi digitali. Il programma offre presentazioni e approfondimenti su temi di grande attualità. Come si misura il sentimento in rete, come si ascoltano e interpretano le conversazioni e i dati, come si diventa influencer in 8 ore con 23 mila follower, quali sono le 5 cose che bisogna sapere per avere successo su Instagram sono comunicazioni che promettono spettacolo (digitale).

Ma ci sarà anche spazio per analisi sulla profonda trasformazione che sta subendo la pubblicità e sulla riscoperta della parola, dell’oralità che manifesta il crescente successo di file audio e podcasting in ambito giornalistico. Chi dà i numeri è invece il progetto di “banca dati della banche dati” messo a punto dai masteristi, ma che ha come mentori docenti universitari e data scientist e analyst.

Naturalmente ad aprire i lavori, giovedì mattina, sarà la presentazione dell’edizione del Master 2021-2022 le cui iscrizioni si chiuderanno il 22 ottobre.