Minorenne scomparsa ritrovata grazie alla Polfer di Parma e Milano: era stata vittima di furto

Un lavoro di squadra efficace e tempestivo ha permesso a una famiglia in apprensione di riabbracciare una giovane ragazza che si era allontanata da casa.

Il ritrovamento di uno zaino abbandonato nei pressi del binario della stazione di Parma da parte degli operatori della Polizia Ferroviaria di Parma, ha dato il via a una serie di accertamenti decisivi. Non solo si è capito che la proprietaria era stata vittima di furto ma anche che, dopo essersi allontanata dalla sua abitazione, si trovava spaesata all’interno dello scalo ferroviario della stazione di Milano Centrale.

La giovane infatti, chiedendo aiuto a un passante, è riuscita a mettersi in contatto con la famiglia che poco prima era stata anche avvisata del ritrovamento dello zaino.

Gli operatori risaliti al numero di cellulare utilizzato, sono riusciti a parlare con la ragazza e a convincerla a raggiungere i poliziotti della stazione di Milano Centrale che l’hanno quindi accolta e rassicurata. La giovane è riuscita a tornare in possesso dello zaino e ha riabbracciato i propri familiari mentre l’autore del furto, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria.