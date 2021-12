Minori in affido, Campari (Lega): “Un’interrogazione parlamentare su inchieste giornalistiche riguardanti la Asl di Parma”

Ho presentato un’interrogazione per fare luce sull’operato dei Servizi Sociali dell’Asl di Parma, messo fortemente in discussione da due inchieste giornalistiche che riguardano il delicato tema dei minori in affido. Una sostiene che la gestione dei casi di figli minori e degli affidi sia responsabilità di un soggetto transgender solito pubblicare sul web foto non decorose e richieste di “regali”. L’altra racconta la vicenda di una famiglia affidataria accusata di maltrattamenti che, assolta da ogni accusa, si è vista restituire i figli dopo anni di battaglie giudiziarie seguite alla sottrazione dei minori e il loro collocamento in comunità.

Entrambe le inchieste mettono sotto i riflettori un tema che dopo la ribalta mediatica della triste vicenda dei minori sottratti a Bibbiano desta particolare preoccupazione.

Ho chiesto quindi al Ministro della Salute se non ritenga doveroso fare i necessari approfondimenti per verificare la veridicità delle notizie riportate sulla stampa e le opportune valutazioni sulla gestione del servizio da parte dell’Ente”.

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega, firmatario dell’interrogazione