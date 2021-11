“Misericordia” di Emma Dante sabato 4 dicembre al Teatro Arena del Sole di Roccabianca

Emma Dante, uno dei grandi nomi della scena teatrale nazionale nel mondo, già ospite del Teatro Arena del Sole di Roccabianca con gli spettacoli “Trilogia degli occhiali” e “La scortecata”, torna a Roccabianca sabato 4 dicembre alle ore 21.15 con il nuovo spettacolo “Misericordia”, coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano con Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale e Teatro Biondo di Palermo, in scena Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli. Candidato ai Premi UBU 2021 come Migliore Spettacolo dell’Anno, “Misericordia” è una favola contemporanea, racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine.

Una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, nell’inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Emma Dante torna alla sua lingua, al suo stile, al suo universo emotivo raccontando la storia di tre prostitute e un ragazzo menomato che vivono in un monovano miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un ragazzo ipercinetico. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa.

La madre di Arturo si chiamava Lucia ed è morta due ore dopo averlo dato alla luce. Nonostante le condizioni disperate, Anna, Nuzza e Bettina lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino. Emma Dante, grazie al teatro, restituisce la voce a creature che, nella società e nella storia, non ne hanno. Personaggi e storie che fanno riflettere sull’oggi e su una condizione umana resa ancora più fragile da un contesto difficile. In tutto questo la regista palermitana sublima i corpi, le azioni e i suoi attori in pura poesia scenica facendo rimanere il pubblico senza fiato davanti all’intensità di ciò che accade, alla potenza del danza di Simone Zambelli a alla verità di Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi.

I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, sono prenotabili al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

TEATRO ARENA DEL SOLE ROCCABIANCA

sabato 4 dicembre ore 21.15

ingresso 18 euro

prenotazioni 339.5612798