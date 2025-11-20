Missionari Saveriani, presentazione del libro “Sudari. Elegia per Gaza” di Paola Caridi

Sabato 22 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dei Missionari Saveriani in viale S. Martino n.8 Casa della Pace e Comune di Parma in collaborazione con Librerie Feltrinelli Parma presentano il libro “Sudari. Elegia per Gaza” di Paola Caridi (Feltrinelli, 2025).

Il libro è un’elegia moderna a tutte le persone uccise a Gaza, rivendicando la necessità di chiamarle per nome. “Alla stregua di un sussurro, i sudari di Gaza sono un suono flebile e fragile, eppure costante. La colonna sonora del genocidio. Ignari eravamo. Ignoranti, di quelle biografie e di quei sogni, prima che fossero trasformati da vivi in ammazzati. Sono loro, i sudari, a difendere in questo modo i morti dall’oblio.”

All’incontro sarà presente l’autrice e giornalista Paola Caridi, esperta di Medio Oriente e di storia politica contemporanea del mondo arabo. Dialogherà con Costanza Spocci, giornalista, autrice e conduttrice di Radio3 Mondo, trasmissione di politica internazionale.

L’evento è organizzato da Biblioteca di Casa della Pace e Librerie Feltrinelli con la collaborazione di Comunità palestinese di Parma e solidali. L’incontro è inserito nel Festival della Pace 2025 con il contributo di Fondazione Cariparma.

info: casadellapaceparma@gmail.com

www.casadellapacepr.it