Missionari Saveriani, presetazione del libro “Il suicidio della pace” di Alessandro Colombo

Lunedì 3 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dei Missionari Saveriani in viale S. Martino n.8 Casa della Pace e Comune di Parma in collaborazione con La Fionda presentano il libro “Il suicidio della pace. Perché l’ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)” di Alessandro Colombo (Raffaello Cortina Editore, 2025).

Dopo quasi quarant’anni dalla fine della Guerra fredda, l’autore racconta di come la guerra è tornata dalla periferia al centro del sistema internazionale e l’Europa e il mondo sono costretti a confrontarsi persino con il rischio di uno scontro diretto tra grandi potenze.

E’ il segno per eccellenza del collasso dell’ordine internazionale: un collasso che investe i rapporti diplomatici, le istituzioni internazionali, la globalizzazione economica e le norme fondamentali della convivenza internazionale – a cominciare da quelle sull’uso e sui limiti dell’uso della forza. Da qui, allora, l’urgenza di chiedersi: come sia stato possibile? E’ la condizione attuale figlia delle forzature, delle amnesie e dei veri e propri errori che l’ordine internazionale liberale ha accumulato già a partire dalla sua fondazione?

All’incontro sarà presente l’autore Alessandro Colombo, docente di Relazioni internazionali nel dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. Dialogherà con Diego Melegari, insegnante e collaboratore di La Fionda.

L’evento è organizzato da Biblioteca di Casa della Pace all’interno di Festival della Pace 2025 con il contributo di Fondazione Cariparma.

info: casadellapaceparma@gmail.com

www.casadellapacepr.it