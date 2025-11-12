Missione Parma critica la gestione del Parma Film Festival: “Programma ancora assente a tre giorni dall’inizio”

Polemica a pochi giorni dall’avvio del Parma Film Festival, in programma da sabato 15 novembre. A sollevarla è Missione Parma, che attraverso una nota del referente Lorenzo Bertolazzi critica duramente la gestione dell’evento e la mancata pubblicazione del programma, atteso solo alla vigilia dell’apertura.

“Nonostante manchino solo tre giorni – spiega Bertolazzi – ad oggi non è ancora stato reso pubblico il programma della manifestazione che sarà presentato domani, a due giorni dall’inizio. Una simile organizzazione non è accettabile tanto più considerando la professione del sindaco Michele Guerra, docente universitario di cinema ed ex assessore alla Cultura. Da uomo di cinema e da primo cittadino non sembra preoccuparsi né della città né della settima arte.”

Secondo Missione Parma, il festival rappresenterebbe “tutto ciò che non funziona nella gestione culturale della sinistra”: scarsa programmazione, promozione insufficiente ed eccessivo elitarismo. “La notizia della presenza dei fratelli Dardenne, registi di fama mondiale, è stata affidata solo a pochi post su Facebook – sottolinea Bertolazzi –. Il festival dovrebbe avvicinare il pubblico, non restare un’iniziativa per pochi appassionati.”

Il movimento guidato da Virginia Chiastra (consigliera comunale di minoranza eletta fra le file della lista Vignali Sindaco) annuncia inoltre un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui fondi pubblici assegnati dalla Film Commission Emilia-Romagna e da altri enti finanziatori. “Non è accettabile – dice Chiastra – che vengano erogati contributi senza controllo sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse”.

Missione Parma auspica infine “un cambio di passo nella promozione degli eventi culturali cittadini”, invitando comunque i cittadini a partecipare al festival: “Invitiamo tutti i concittadini a partecipare comunque a quello che speriamo possa essere un festival di qualità. Lo scopriremo quando il programma sarà finalmente pubblicato.”.