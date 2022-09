Missione Parma in campo per la vittoria del centrodestra alle politiche

È andata in scena venerdì 9 la presentazione del manifesto di governo del centrodestra a cura di Missione Parma e delle compagini partitiche giovanili locali.

Virginia Chiastra, Presidente di MP nonché Consigliere comunale, ha aperto la serata introducendo due temi fondamentali, lo sport e la salute.

Il primo inteso come mezzo per allontanare i giovani dalla strada, dal crimine e dalle dipendenze, mentre il secondo tema, la sanità pubblica, si auspica essere al centro delle politiche del futuro governo italiano.

Non sono mancati chiaramente gli interventi di Tommaso Vergiati, coordinatore della Lega Giovani Emilia, di Jacopo Tagliati, il Presidente di Gioventù Nazionale Parma, di Beatrice Peronaci, coordinatrice provinciale di Forza Italia, ed infine di Nicolas Brigati, portavoce giovanile di Noi Moderati. Per la prima volta, Parma ha ospitato un incontro dove erano presenti tutte le differenti compagini giovanili di centrodestra. È un primo passo per la creazione di una forte coalizione locale che tra cinque anni libererà Parma dalla gabbia del Partito Democratico.

E, prima, Missione Parma si batterà per la vittoria del centrodestra nelle future elezioni politiche del 25 settembre.