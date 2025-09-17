Mobilità aerea regionale: l’Enac lancia il progetto Ram, ma Parma resta a terra

Nei giorni scorsi è decollato il primo volo dimostrativo del progetto Ram – Regional Air Mobility, lanciato da Enac. L’obiettivo dichiarato è quello di sviluppare un nuovo modello di mobilità a corto raggio che integra i territori con gli altri sistemi di trasporto, creando una rete flessibile, capillare e anche pet friendly. Enac ha già stanziato oltre 80 milioni di euro per un ambizioso programma pluriennale di investimenti che prevede la riqualifica delle infrastrutture di volo e degli impianti sugli aeroporti di Roma Urbe, Rieti, Siena, Capua, Pavullo nel Frignano, Milano Bresso e Viterbo.

“Nell’ambizioso progetto, però, dell’aeroporto Verdi di Parma non c’è traccia, non solo come destinatario di eventuali finanziamenti, ma anche come scalo selezionato – spiega Serena Brandini capogruppo di Azione in Consiglio Comunale”.

“Data la nota situazione che il nostro aeroporto sta affrontando, questa scelta che ci lascia un po’ d’amaro in bocca, soprattutto considerando la posizione strategica di Parma tra Emilia e Lombardia e il potenziale ruolo dell’aeroporto come hub per il turismo enogastronomico e i collegamenti business” – dichiara Serena Brandini, capogruppo di Azione in Consiglio comunale”.

“Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Enac, il progetto è destinato a espandersi e coinvolgere nuovi scali in tutta Italia. Non è escluso, quindi, che Parma possa essere recuperata in una fase successiva. Per questo – prosegue Brandini – abbiamo chiesto ai parlamentari di Azione di interrogare il ministro per approfondire premesse e risultati attesi dal progetto ma soprattutto per capire se ci sia la possibilità in un futuro non troppo lontano che anche l’aeroporto di Parma rientri negli scali del progetto Ram”.