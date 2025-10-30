Quotidiano online di Parma

Mobilità sostenibile: approvati progetti di manutenzione e valorizzazione piste ciclabili

di AndreaMarsiletti2

La Giunta comunale ha approvato due nuovi interventi dedicati alla cura e al potenziamento della rete ciclabile cittadina. Si tratta della manutenzione straordinaria e rigenerazione degli itinerari strategici del Biciplan e del rifacimento della sovrastruttura stradale delle piste ciclabili, per un investimento complessivo di 900.000 euro, finanziato con fondi comunali e attuato da Parma Infrastrutture S.p.A. tramite accordo quadro. Le opere saranno realizzate all’inizio del 2026.

Gli interventi interessano diversi tratti della rete ciclabile urbana e periurbana, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e scorrevolezza, migliorare la qualità dei percorsi e garantire la continuità degli itinerari principali del Biciplan, il piano comunale che disegna la rete strategica per la mobilità dolce.

† La parabola delle foglie che si lasciano cadere [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Le opere comprenderanno il rifacimento dei manti deteriorati, la sistemazione dei cordoli e delle segnalazioni orizzontali e verticali, interventi di riqualificazione delle intersezioni e dei punti di connessione tra tratti ciclabili e pedonali. Si tratta di lavori diffusi e progressivi, pensati per intervenire con flessibilità dove le condizioni delle infrastrutture lo richiedono maggiormente.

“Lavorare sulla manutenzione significa mettere ordine e qualità negli spazi pubblici. La sicurezza nasce anche da una città ben tenuta, in cui le infrastrutture sono affidabili e curate. Questi interventi uniscono la visione ambientale e quella tecnica: due prospettive che, insieme, migliorano la vita quotidiana delle persone” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

“Questo progetto è parte di una visione ampia, dove mobilità sostenibile e sicurezza stradale contribuiscono alla vivibilità complessiva della città” sottolinea Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità. “La rete ciclabile è un’infrastruttura viva, che richiede cura e aggiornamento costante. Intervenire oggi significa rendere più sicuro chi già sceglie la bici e incoraggiare chi ancora non lo fa. È un passo concreto verso una Parma più sostenibile e accessibile a tutti, dove la mobilità leggera diventa la scelta più naturale.”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies